Critique: Super Mario Bros. Wonder offre une dose de bonheur éclatée

La sortie de Super Mario Bros. Wonder arrive à grands pas, et Pèse sur start a eu l'occasion de tester le jeu, qui est le premier vrai titre 2D à défilement horizontal de la série depuis New Super Mario Bros. U. On peut déjà vous rassurer: vous ne risquez pas d'être déçu par ce nouveau chapitre de la franchise.

Super Mario Bros. Wonder est un jeu de plateformes à défilement horizontal qui suit la recette de base de la série, mais qui ajoute aussi une panoplie de nouveaux ingrédients. Nintendo a pris des risques, et le résultat est assez spectaculaire. Ce n'est pas seulement un nouveau jeu qui s'inscrit à la franchise; c'est le jeu qui sort du lot.

Je dois toutefois vous confier que j’ai eu mes réserves à propos de Wonder. Enrhumée et un peu grincheuse, j’ai eu le sentiment que le jeu était tellement rempli de nouveautés que je m’y perdais un peu au début. Mais, il est là, le vrai pouvoir de Wonder: il offre une dose de bonheur tellement éclatée qu’il a su étamper un gros sourire dans mon visage.

Côté histoire, c’est plutôt simple: le méchant Bowser s’est fusionné à un château du Royaume des Fleurs. Et, surprise surprise, c’est à vous de le vaincre.

Nintendo

Le Royaume des Fleurs

Les événements de Wonder ne se déroulent pas au Royaume Champignon mais bien au Royaume des Fleurs. Déjà, ça pourrait brusquer certains fans, mais laissez-moi plaider la cause du Royaume des Fleurs. Le personnage que vous choisissez (et pouvez changer) sera accompagné du Prince Florian, qui est un cobaye d’aventure charmant. Mario (ou Peach, Luigi, Daisy, Toad, Toadette, Chipin, Yoshi) a un ami tout au long de son aventure, ce qui n’est pas toujours le cas dans les jeux 2D de la série.

Il y aussi les petites Fleurs cancan, qui se retrouvent un peu partout dans les tableaux colorés du jeu. Croisez une fleur, et elle vous dira quelque chose d’encourageant ou d'un peu comique. Vous pouvez fermer leur son ou désactiver leur texte, mais pas les deux en même temps. J’ai choisi l’option de langue québécoise pour les fleurs Cancan, et leurs petits commentaires à travers chaque tableau m’ont toujours fait rire. Et ce, même si je tombais parfois au même endroit, à répétition, et que je devais me retaper l’extrait sonore de la fleur. Je ne me suis jamais tannée!

La carte du monde est aussi beaucoup plus libre qu’un 2D typique. Six mondes entourent les Îles Florales, et ils offrent une certaine liberté. Certains chemins mènent d’un niveau à l’autre, mais vous aurez aussi, à certains moments, la possibilité de choisir un tableau plutôt qu’un autre.

Nintendo

Les tableaux

Les tableaux principaux comprennent des graines prodiges, que vous devez accumuler afin de progresser vers d’autres niveaux. Les tableaux sont remplis de secrets, de couleurs éclatées et de défis ludiques. La musique est aussi particulièrement bien intégrée aux tableaux, et à certains moments, elle charmera les plus nostalgiques avec ses mélodies familières de la franchise.

Chaque tableau a son propre concept visuel et je n’ai pas eu l’impression que Nintendo a manqué d’idées. Tous les tableaux me semblaient uniques, pas seulement visuellement, mais dans la façon de les traverser aussi. Certes, des éléments se répètent, mais ce n'est pas un problème. Et les tableaux ne sont pas trop longs non plus. Je préfère de loin des tableaux qui se traversent assez rapidement, mais c’est propre à chacun.

Comme Nintendo l’a dévoilé dans ses nombreux extraits diffusés, les tableaux principaux comprennent aussi une fleur prodige, qui transforme totalement l’environnement pour quelques instants. C’est à vous de trouver les fleurs prodiges, qui sont parfois très évidentes, parfois très bien cachées. Vous devez utiliser la liberté qu’offre le jeu d’explorer. Cassez tout, sautez partout, envolez-vous: le jeu vous récompensera. Si ce n’est pas d’une fleur prodige ou d’une graine prodige, ce sera de pièces. Et des passages secrets, il y en a en masse dans le jeu. Pas juste dans les tableaux, mais sur la carte du monde aussi. Je vous garde la surprise.

Nintendo

L’ajout des fleurs prodiges est ce qui donne à Wonder toute sa magie. Certains décriront certainement les sections prodiges comme un trip d’acide, je n’ai pas cette comparaison dans mon arsenal d’expériences de vie, mais l’effet des fleurs n’est pas négligeable. Tout autour de vous changera...peut-être même votre personnage! Des surprises doivent être gardées pour la sortie du jeu, mais sachez que j'ai fait le saut chaque fois.

Évidemment, les tableaux sont remplis d’ennemis, qu’ils soient familiers à la franchise ou nouveaux. Je dois vous garder la surprise encore une fois, mais sachez qu’il y a une si grande variété d’ennemis qu’on s’y perd. Chaque nouvel ennemi vient avec son propre effet sur le défi, ce qui fait en sorte qu’on n’a aucunement l’impression de jouer à un platformer Mario qu’on connaît déjà. Un seul bémol ici: il manque de «boss fights». On oublie parfois que Bowser est dans les parages.

Certains tableaux sont aussi des défis pour maîtriser l’utilisation des badges et pouvoirs, que je vais décrire plus tard. Ces tableaux ne vous font pas perdre de vie, et c’est tant mieux. Certains défis donnent un peu de répit du chaos des tableaux principaux, alors que d’autres vous donneront peut-être du fil à retordre. Ce ne sont pas les tableaux les plus palpitants, toutefois.

Un menu de tableaux vous permett de revenir à un niveau de votre choix un peu en «fast-travel». Parfait pour ceux qui veulent absolument découvrir tous les secrets de chaque niveau, ou amasser plus de coins.

Et côté difficulté, je dois être honnête: je suis loin d’être la plus douée dans les platformers à défilement horizontal. Je crois que la difficulté est assez équilibrée (un système d’étoiles indique le niveau de difficulté pour chaque tableau), mais les grands amateurs de Super Mario Maker vont peut-être trouver les niveaux un peu faciles. Nintendo ne doit pas penser que son jeu est totalement facile, toutefois, car les personnages de Yoshi et Chipin offrent la possibilité de jouer sans subir de dégâts. J’adore que cette option existe, car elle ouvre le jeu à tout le monde.

Les badges et pouvoirs

Vous avez certainement vu Mario Éléphant dans les nombreuses bandes-annonces de Super Mario Bros. Wonder. Et oui: il est aussi amusant qu’il en a l’air. Avec l’éléphant, vous pouvez vaincre vos ennemis à coups de trompe, mais aussi arroser des fleurs pour des pièces. Pour se transformer en éléphant, le personnage, Luigi dans mon cas, doit tout simplement trouver une pomme d’éléphant quelque part dans le tableau en brisant des blocs.

Nintendo

Il y a aussi la fleur à bulles, qui permet à votre personnage de vaincre des ennemis avec des bulles, et vous pouvez aussi sauter sur celles-ci. Je n’ai toutefois pas particulièrement aimé ce pouvoir. Il n’est pas mauvais, il est juste un peu plate.

Mon pouvoir préféré est le champignon foreuse. Celui-ci ajoute une petite drill sur la tête de votre personnage, qui pourra creuser dans le sol et le plafond pour atteindre de nouveaux endroits. Vous pouvez aussi l’utiliser pour éviter ou surprendre des ennemis. J’étais très satisfaite de découvrir un tuyau, normalement inatteignable, avec mon chapeau foreuse!

Nintendo

Côté badges, il y en a probablement plus que vous pensez, mais vous devez soit les trouver ou les acheter (avec la monnaie du jeu, bien entendu). Nintendo réserve quelques secrets ici, mais je peux vous dire que le «Parachapeau», qui permet de flotter vers le bas, a sauvé mon personnage à plusieurs reprises.

Vous pouvez choisir votre badge avant de commencer un tableau, et il restera collé à votre personnage tout au long de celui-ci, contrairement aux «power-ups» qui doivent être obtenus et gardés sans subir de dégât. Certains tableaux suggèrent plutôt un badge qu’un autre en raison de l’environnement. Exemple, le badge «coup de dauphin» vous permet d’accélérer dans l’eau. Ça ne sert pas à grand-chose dans les nuages! Vous pouvez sortir du niveau et choisir un autre badge si jamais vous n’avez pas choisi la bonne option.

Il y a trois catégories de badges: les badges «action», comme le parachapeau, les badges «bonus» qui sont plutôt un avantage comme un super champignon au début du tableau, et les badges «expert» qui offrent des pouvoirs pratiques, mais complexes. Avec un power-up et un badge, un niveau peut être exploré d’une tout autre façon. C’est en essayant des configurations différentes que j’ai pu découvrir des secrets amusants, et ça donne aussi une belle rejouabilité aux tableaux. Devriez-vous pouvoir grimper un mur dans ce niveau, ou plutôt sauter plus haut? À vous d’essayer.

Un tour de force

Difficile de trouver des défauts à Super Mario Bros. Wonder. J’ai eu un peu de la misère au début, car il semblait avoir un peu trop de contenu avec les badges, les graines prodiges, les graines royales (à vous de découvrir), les fleurs prodiges, les panneaux (pour le multijoueur) et les power-ups. Mais, heureusement, Nintendo ne vous bombarde pas trop rapidement: vous allez débloquer les pouvoirs au fur et à mesure. Fiou.

Nintendo

La magie du jeu est cachée dans les fleurs prodiges. J’ai eu un plaisir fou à découvrir comment chaque fleur allait transformer le tableau et l’expérience de celui-ci. C’est un tour de force incroyable pour la franchise, et on sent vraiment que les développeurs se sont amusés avec des idées totalement éclatées. L’enthousiasme du jeu est si contagieux qu’il m’a brièvement fait oublier mon rhume.

Je n’ai pas pu tester le multijoueur durant mon essai, mais je crois que ce sera un point fort de Super Mario Bros. Wonder. Les tableaux sont tellement remplis qu’il serait cruel de ne pas offrir la possibilité de jouer en mode coop local. Il y aura aussi un mode en ligne, vous permettant de jouer en ligne avec jusqu’à 12 amis dans un Salon, et 4 joueurs par niveaux.

Le bon

Chaque tableau a son propre concept et est visuellement remarquable

La musique accompagne bien les tableaux

Le Royaume des Fleurs déborde de personnalité avec les Fleurs cancan et le Prince Florian

Rempli de secrets et surprises

Les pouvoirs et badges sont amusants et permettent une bonne rejouabilité

Le moins bon

Il manque de boss fights

Le pouvoir des bulles est un peu «bof»

Super Mario Bros. Wonder sort sur la Nintendo Switch le 20 octobre.