La sortie de Deadpool 3 repoussée

Le film Deadpool 3 ne sortira finalement pas en mai 2023, a-t-on appris de Deadline jeudi après-midi.

Selon les sources de Deadline, Deadpool 3 doit être reporté en raison de la grève du syndicat des artistes-interprètes, SAG-AFTRA. Même si la grève se terminait bientôt, le film serait à moitié terminé, et le délai ne serait pas réaliste.

Une confirmation de Disney concernant cette information est toutefois toujours attendue, et une nouvelle date n’a pas été annoncée non plus.

Et ce n’est qu’un début; d’autres films attendus risquent de voir leurs sorties repoussées en raison des délais de tournage.

Pour ceux qui s’inquiètent aussi sur le ton de Deadpool 3, puisqu’il sortira sous Disney au lieu de 20th Century Fox cette fois-ci, vous pouvez être rassurés. Le réalisateur Shawn Levy a déclaré à Collider en décembre 2022 que le film allait garder son ton brut et abrasif, même dans le MCU.

« De toute évidence, c'est le premier film Deadpool dans le MCU. Les effets visuels ne manqueront pas, a-t-il déclaré à Collider. C'est aussi une priorité de North Star pour Ryan et moi de faire que Deadpool reste brut, abrasif, terre-à-terre, comme les films l'ont été et comme nous les aimons tous. »