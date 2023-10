La vente Halloween de PlayStation est commencée

PlayStation propose des rabais sur une panoplie de jeux d’horreur pour l’Halloween. Sortez des bobettes de rechange, car les jeux suivants sont effrayants.

On a fait le tour des rabais et on a sorti quelques titres qui méritent votre attention. Bon gaming!

Dead by Daylight (PS4/PS5)

39,99$ 19,99$

The Forest (PS4)

26,99$ 10,79$

Resident Evil 3 (PS4, PS5)

49,99$ 12,49$

Resident Evil 2 (PS4, PS5)

53,49$ 12,49$

Little Nightmares (PS4)

24,99$ 6,24$

Little Nightmares II (PS4, PS5) *Gros coup de coeur Pèse sur start!

39,99$ 13,19$

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS4/PS5)

53,49$ 37,44$

Resident Evil 7 biohazard (PS4, PS5) *Un autre gros coup de coeur d'horreur!

26,99$ 10,79$

7 Days to Die (PS4)

39,99$ 9,99$

Until Dawn (PS4)

19,99$ 9,99$

Outlast: Trinity (PS4)

78,99$ 7,89$

Inscryption (PS4, PS5)

26,99$ 16,19$

CARRION (PS4, PS5)

26,99$ 10,79$

Blair Witch (PS4)

39,99$ 7,99$

Amnesia: Collection (PS4)

39,99$ 7,99$

SOMA (PS4)

39,99$ 7,99$

Evil Inside (PS4 ou PS5)

17,49$ 3,49$

