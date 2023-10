Quel sera le jeu de l’année 2023? [GOTY]

2023 a été l’une des meilleures années du gaming depuis très, très longtemps. Il y en a eu pour tous les goûts: indies à saveur rétro, AAA à haut calibre ou suites de franchises adorées.

Voilà pourquoi le couronnement du jeu de l’année à l’événement The Game Awards ne sera pas très simple. Avec une année si remplie de blockbusters, quel jeu sort du lot? Quel jeu mérite vraiment le titre du «jeu de l’année»? Difficile à dire.

Or, on peut souligner les jeux qui méritent au moins une nomination pour le prix le plus prestigieux du gaming. On a fait le tour des critiques et des forums, et on a sorti sept jeux qui méritent, au moins, une nomination dans la catégorie du jeu de l’année. On va garder les descriptions des jeux un peu minces, question de vous laisser l’opportunité de découvrir vous-même les jeux si ce n’est pas déjà fait.

Sea of Stars

Ce jeu québécois de Sabotage Studio mérite absolument une nomination pour le jeu de l’année. En plus, The Game Awards réserve souvent une place pour un jeu indépendant pour le jeu de l’année, et Sea of Stars s’est certainement démarqué avec sa réception spectaculaire. Les joueurs et critiques étaient d’accord (ce qui n’est pas toujours le cas): Sea of Stars est une perle. Ses saveurs rétro avec des touches modernes et des dialogues mémorables font en sorte qu’il s’agit d’un très bon candidat pour le jeu de l’année. Un autre indie, Dave the Diver, a été très apprécié, mais Sea of Stars a carrément été viral. En plus, en une seule semaine, Sea of Stars a atteint ses objectifs de vente... de l’année!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Voilà un jeu qui a de fortes chances de remporter le prix prestigieux. Après tout, son prédécesseur Breath of the Wild avait été courroné comme le jeu de l’année en 2017. Et ce nouveau chapitre n’est pas qu’une simple suite: il est rempli de pouvoirs et mécaniques qui ont totalement changé le gameplay. Il faut, bien entendu, avoir aimé le nouveau tournant très «open world» de la franchise pour l’aimer, mais généralement, Tears of the Kingdom a été très bien reçu. Un jeu très très mémorable.

Marvel’s Spider-Man 2

Spider-Man 2, un jeu un peu plus «grand public», est une suite de taille pour la version 2018 qui fait briller la PlayStation 5, mais il n’est pas sans défauts. Avec des concurrents de haut niveau, je ne crois pas qu’il sera le jeu de l’année, mais c’est certainement un jeu à ajouter à votre bibliothèque. Vous pouvez lire notre critique ici!

Starfield

Vous rappelez-vous de Starfield? Eh oui, on n’entend plus beaucoup parler de ce jeu de Bethesda. Le titre a été un peu polarisant pour ses bogues et son histoire, mais il faut quand même souligner qu’il s’agit de l’un des jeux les plus grandioses et ambitieux de l’année. Il risque d’être nommé, mais ses chances de remporter sont plutôt basses. Il aurait eu de meilleures chances dans une année avec moins de bons jeux!

Baldur’s Gate 3

Selon moi, le prix du jeu de l’année se jouera entre Baldur’s Gate 3 et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ça pourrait en surprendre certains, mais il y a de bonnes raisons. On retourne moins à Tears of the Kingdom une fois terminé, tandis que Baldur’s Gate 3 ne se termine jamais réellement. Il déborde de contenu et le studio Larian peut être vraiment fier de sa création. Avez-vous rencontré quelqu’un qui a joué à Baldur’s Gate 3 et qui n’a pas aimé ça? Voilà.

Super Mario Bros. Wonder

La nouvelle aventure 2D à défilement horizontal de Mario en a surpris plusieurs, moi la première. Je m’attendais à un bon jeu divertissant, sans plus. J’avais cruellement tort: Super Mario Bros. Wonder réinvente carrément l’expérience d’un jeu Mario du genre. Drôle, original, coloré, éclaté; le jeu a très peu de défauts. Je ne pensais pas le mettre dans «ma» liste de jeux qui pourraient potentiellement remporter le prix de l’année, mais encore une fois, j’avais tort! Lisez la critique Pèse sur start juste ici.

Resident Evil 4

Un remake complet d’un jeu peut gagner le prix de l’année, non? Je sais que c’est un choix un peu controversé, mais il ne faut pas négliger à quel point le remake Resident Evil 4 a été bien reçu. Un score de 93 sur Metacritic des critiques, et 7,9 des fans, ce n’est pas rien. Certes, Resident Evil 4 ne va certainement pas gagner le prix de l’année, mais pourquoi pas une petite nomination?

Il y a plein d’autres jeux qui ont brillé en 2023. Et Alan Wake 2, qui sort le 27 octobre, reçoit déjà des éloges des journalistes gaming. Armored Core VI est moins populaire, mais a eu tout un lancement. Final Fantasy XVI et Jedi Survivor ont aussi eu de bons lancements. Hélas, il n’y a que six places pour les nominations, alors une de me suggestions principales prendra le bord (probablement RE4), mais je pense qu’on a souligné l’essentiel.