Ubisoft repousse la sortie de Skull and Bones une septième fois

Surprise, surprise: le jeu Skull and Bones d’Ubisoft voit sa sortie repoussée une fois de plus.

Après avoir été repoussé six fois, Skull and Bones doit finalement sortir entre janvier et mars 2024. Au dernier report, le jeu devait sortir quelque part entre 2023 et 2024, alors il ne s’agit pas d’un report total, mais plutôt une confirmation que le jeu de pirate ne sortira pas en 2023. La nouvelle a été confirmée lors de la dernière présentation des résultats d’Ubisoft.

Bande-annonce gameplay Skull and Bones

Ce n’est pas tout: Ubisoft a déclaré que l’un de ses prochains «gros» jeux avait été décalé pour 2024-2025. Quel est ce jeu? Ubisoft en parle dans ses rapports depuis quelque temps, mais ce dernier ne semble pas avoir été annoncé. Selon Kotaku, ça pourrait être un jeu Star Wars.

Sinon, Avatar: Frontiers of Pandora est toujours prévu pour le 7 décembre 2023 sur les consoles PS5, Xbox Series X/S ainsi que sur PC.