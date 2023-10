Expulsé du monde des cartes Pokémon, il tente un retour dans la NFL

Le secondeur Blake Martinez tente d’effectuer un retour dans la NFL, après avoir fait une petite fortune avec la vente de cartes Pokémon.

Selon le NFL Network, l’homme de 29 ans s’est exercé devant le personnel d’entraîneurs des Panthers de la Caroline cette semaine.

Marinez avait pris sa retraite du football professionnel en 2022, après avoir lancé la compagnie Blake’s Breaks. L’entreprise se spécialisait dans la collecte et la vente des populaires cartes de la franchise japonaise. Via la plateforme Whatnot, le footballeur aurait engendré des ventes pour 11,5 millions de dollars en moins de 12 mois.

Cependant, l’entreprise de Martinez a été bannie de Whatnot en août dernier. Dans un communiqué, la plateforme a indiqué qu’elle allait rembourser les ventes dans lesquelles l’athlète était impliqué et qu’il était dorénavant banni.

Des utilisateurs ont notamment accusé Martinez d’avoir remplacé des paquets de cartes de grande valeur par des cartes de moindre valeur.

En sept saisons dans la NFL, le natif de l’Arizona a porté les couleurs des Packers de Green Bay (de 2016 à 2019), des Giants de New York (de 2020 à 2021) et des Raiders de Las Vegas (2022). Il a réussi 706 plaqués, intercepté quatre passes et récupéré trois ballons échappés en 84 parties en carrière dans le circuit Goodell.