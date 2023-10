Ce qu'il faut savoir pour choisir un solide service VPN

De nos jours, il est impératif de sécuriser par chiffrement sa connexion internet à l’aide d’un réseau privé virtuel (VPN ou virtual private network) pour la protéger des pirates et de la surveillance de masse.

Et quand on parle de surveillance de masse, on pointe ici des cinq pays de l’alliance Five Eyes que sont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans le même ordre d’idées, on peut inclure la Chine, la Russie et autres États voyous qui exploitent leur propre système de surveillance d’internet à des fins d’espionnage industriel ou de collecte d’information.

Les caractéristiques d’un excellent service VPN

Un réseau privé virtuel est tout simplement une application qu’on installe sur ses appareils qui chiffre en temps réel toutes vos connexions sur internet. Si elles sont interceptées, ces dernières ne seront qu’un amas de données illisibles pour tout pirate qui y aurait accès.

Si un VPN ne remplit pas tous les critères énumérés ci-dessous, il ne figure pas dans cette liste qui suit. Et lorsque vous appliquez cette norme à tous les VPN du marché, très peu d'entre eux sont retenus.

Pour arrêter son choix sur un solide service VPN, ce dernier doit posséder ces caractéristiques:

De nombreux serveurs partout sur la planète; nombreux pour répondre à la demande (voir l’exemple NordVPN plus bas) et partout pour déplacer votre adresse IP en fonction de votre localisation. Par exemple, en voyage au Japon, vous vous connecterez à des serveurs en sol canadien pour écouter vos films et téléséries de votre compte Netflix canadien ou, encore, pour accéder à des services qui sont géographiquement restreints.

NordVPN Carte des serveurs de NordVPN en Europe

De solides performances; vous payez un abonnement internet de 400 Mb/s et la dernière chose dont vous avez besoin est un service VPN qui réduit de moitié la vitesse ou pire encore. La société devrait être propriétaire des serveurs et ne devrait pas les louer, et ces derniers doivent préférablement fonctionner en mémoire vive et non sur disque dur.

Des protocoles VPN sûrs et des standards de chiffrement solides qui rendent vos connexions illisibles par des agents étrangers; comme OpenVPN, WireGuard, IKEv2 (Internet Key Exchange v2).

Aucune journalisation n’est conservée; le service VPN ne doit pas collecter ni conserver vos informations privées comme la bande passante utilisée, les registres d’activité, les adresses IP ou les données de navigation.

Pays ayant juridiction où le service VPN est basé; le siège social du service VPN doit être basé dans des pays qui respectent la vie privée (comme la Suisse, la Suède) ou qui n’ont pas de loi de conservation des données (comme le Panama) et qui ne participent pas aux alliances Five Eyes.

Nombre d’appareils couverts par l’abonnement VPN; un abonnement devrait couvrir tous vos appareils, ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes, jusqu’à cinq ou six en tout – ce qui est fréquemment le cas d’une famille.

Stephan Coders (Pexels) La protection VPN s'applique très bien aux téléphones intelligents.

Les meilleurs VPN, selon RestorePrivacy

La liste des meilleurs services VPN, selon RestorePrivacy et son fondateur Sven Taylor, qui ont trié les meilleurs services VPN disponibles. Après des recherches et des tests approfondis, ils ont cette année sélectionné les 10 meilleurs VPN selon des critères sur la sécurité, les performances et les fonctionnalités.

NordVPN - Meilleur VPN polyvalent avec des applications sécurisées, des vitesses rapides, parfait pour la diffusion, avec des fonctionnalités supplémentaires de confidentialité et de sécurité; 5868 serveurs à travers 60 pays dans le monde, dont 284 serveurs répartis dans trois villes au pays; Montréal, Toronto et Vancouver.

Surfshark - Le meilleur VPN pour de nombreux appareils (illimité)

ExpressVPN - Service VPN sécurisé et fiable

Proton VPN - VPN simple et privé en Suisse

VPN.ac - VPN convivial et sécurisé à partir de la Roumanie

Perfect Privacy - VPN sécurisé avec des fonctions de confidentialité avancées

OVPN - VPN sécurisé, rapide et privé en Suède

Mullvad - VPN axé sur la confidentialité en Suède

Trust.Zone - Service VPN basique et abordable

PrivadoVPN - VPN axé sur la protection de la vie privée avec des fonctionnalités décentes

Coût d'un abonnement VPN

Prenons par exemple NordVPN auquel je suis abonné depuis au moins deux ans.

S'abonner aujourd'hui au forfait Essentiel sur deux ans (durée la moins chère avec le rabais) coûterait 90,42$ US, ou entre 125$ et 130$ CA selon le taux de change, soit 65$ CA par an, taxes incluses.

Après deux années, le réabonnement automatique coûte 114,37$ US par an, taxes incluses, soit 162,26$ CA sur ma carte de crédit.

André Boily Coût d'un réabonnement à NordVPN en dollars US