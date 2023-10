Les 13 meilleurs «jump scares» des jeux vidéo

Des jeux d’horreur, ce n’est pas ce qui manque. On a des classiques tels que la franchise Resident Evil, ou des bijoux indépendants comme Outlast.

Un bon jeu d’horreur n’a pas nécessairement besoin d’avoir de «jump scares», mais c’est certainement une mécanique qui rend l’expérience mémorable. On a fait le tour des meilleures scènes «jump scare» du monde des jeux vidéo pour ressortir 13 moments inoubliables. À noter que cet article contient des divulgâcheurs!

Dead Space - l’ascenseur

C’est connu, Dead Space est l’une des séries les plus terrifiantes. Mais, en 2008, quand le premier titre est sorti, la rencontre avec un Necromorph en a fait sursauter plus d’un. C'était plutôt marquant!

F.E.A.R. - l’échelle

Une petite fille bizarre apparaît lorsque votre personnage descend une échelle. Non merci.

Resident Evil Village - le «bébé»

Se faire pourchasser par un genre de bébé géant dégueulasse, ce n’est pas très plaisant. Les bruits sont également insupportables.

Condemned: Criminal Origins - le casier

Bien que le jeu date de 2005, Condemned demeure l’un des meilleurs jeux d’horreur, surtout qu’il est un peu déguisé en jeu d’enquête. Ici, on sait qu’il y a «quelque chose» dans le casier, mais le jeu vous donne un faux sentiment de confiance et décide de vous faire sauter beaucoup plus tard qu’anticipé. Un vrai bijou.

Five Nights at Freddy’s - le premier saut

Les sursauts causés par FNAF sont maintenant bien connus, puisque le jeu est sorti en 2014 et a créé des moments viraux sur YouTube. Mais, on se rappelle tous de notre premier «jump scare» FNAF!

Outlast - N’ouvrez pas la porte!

s

La série Outlast, conçue par le studio québécois Red Barrels, comprend plusieurs excellents «jump scares». Mais, comme avec FNAF, c’est le premier qui reste avec nous! Le clip ci-haut montre un peu notre propre réaction.

BioShock - le dentiste

BioShock n’est peut-être pas vraiment une série «d’horreur», mais cette dernière réserve quelques moments terrifiants. On pense notamment à l’apparition du Splicer Houdini, ou la scène avec le dentiste. Ouache.

Resident Evil - les chiens

En 1996, cette scène était carrément paniquante. Surtout lorsqu’on se rappelle que les limitations avec les caméras donnent une expérience encore plus claustrophobe.

Eternal Darkness - la salle de bain

Le cri ajoute une couche plutôt morbide à cette scène d’horreur.

The Evil Within - autopsie

s

Ce qui fonctionne avec cette scène, c’est que le saut est prévisible, mais il tarde un peu. Alors, on fait le saut quand même!

Silent Hill - un autre casier

Un peu comme l’autopsie dans The Evil Within, le joueur croit qu’il est en sécurité lors de cette scène de Silent Hill. Vous ouvrez un casier, il n’y a rien, et vous continuez votre chemin. Et ensuite, BANG!

Resident Evil 3 - Nemesis

Bon, on s’entend que Nemesis est toujours épeurant. Mais, son magnifique saut à travers une fenêtre dans Resident Evil 3 est carrément légendaire.

P.T. (Silent Hills) - «Look Behind You»

Dommage que Silent Hills ne soit jamais sorti, car sa démo P.T. est l’une des expériences gaming les plus terrifiantes jamais conçues. Un moment particulièrement effrayant est lorsque vous écoutez la radio qui vous demande de regarder derrière vous. Pour la suite, regardez la vidéo!

À VOIR AUSSI