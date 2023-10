Xbox: est-ce la fin des accessoires non officiels?

Il semblerait bien que les accessoires non officiels ne puissent plus être utilisés avec les consoles Xbox bientôt, a-t-on appris lundi.

Des joueurs sur Xbox ont remarqué un avertissement avec le message suivant en branchant leurs accessoires:

«Un accessoire connecté n’est pas autorisé. L’utilisation d’accessoires non autorisés compromet votre expérience de jeu. Pour cette saison, l’utilisation de l’accessoire non autorisé sera bloquée le 12/11/2023. Pour obtenir de l’aide pour retourner [l’accessoire], vérifiez auprès du magasin d’où il provient ou contactez le fabricant. Pour voir les accessoires autorisés, accédez à www.xbox.com/accessories (0x82d60002).»

Cela pourrait donc indiquer que ce sera la fin des accessoires «third party» pour les consoles Xbox, ce qui a causé un tollé sur le Web. Pour le moment, on ne sait pas quelles marques d’accessoires Xbox seront touchées par cette nouvelle politique. Toutefois, les marques qui font partie du programme «designed for Xbox» ne devraient pas être affectées, selon The Verge.

Microsoft a répondu à Windows Central pour confirmer la nouvelle, sans toutefois offrir beaucoup de détails:

«Les accessoires de Microsoft et d'autres partenaires matériels Xbox sous licence sont conçus et fabriqués selon des normes de qualité en matière de performances, de sécurité et de sûreté. Les accessoires non autorisés peuvent compromettre l'expérience de jeu sur les consoles Xbox (Xbox One, Xbox Series X/S.) Les joueurs peuvent recevoir un message avertissant que leur accessoire n'est pas autorisé. L’accessoire non autorisé sera éventuellement bloqué pour préserver l'expérience de jeu sur console. Pour une liste complète des accessoires pris en charge sur les consoles Xbox, veuillez visiter www.xbox.com/accessories, nos pages d'assistance ici et ici, et notre page du programme matériel conçu pour les partenaires Xbox ici.»

La nouvelle politique ne touchera donc pas les accessoires Razer ou Turtle Beach, mais pourrait bannir l’utilisation des accessoires de triche de Cronus Zen.