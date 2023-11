Comparatif d’étuis en cuir (et cuir-adjacent!) pour les iPhone 15

Notre chroniqueur techno a plongé dans le monde des étuis haut de gamme pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro.

Alors qu’Apple a cessé de fabriquer ses étuis en cuir, que l’abandon du port Lightning en incitera plusieurs utilisateurs à adopter la recharge sans fil et que l’iPhone 15 Pro est maintenant doté d’un nouveau bouton d’action sur le côté, 2023 est un bon moment pour faire un petit tour d’horizon des étuis haut de gamme qui s’offrent à vous pour protéger votre nouveau téléphone.

Voici cinq étuis à considérer

Photo : Maxime Johnson Apple a remplacé le cuir de ses accessoires par un nouveau tissu à tissage fin.

Le premier étui mis à l’essai ici n’est pas en cuir. Il s’agit plutôt du nouvel étui FineWoven (étui à tissage fin, en français), développé par Apple pour offrir une finition haut de gamme, mais avec des matériaux recyclés et plus écologiques que le cuir.

Disons-le tout de suite, le résultat est plus ou moins réussi. Le tissu n’est pas vraiment agréable entre les mains (il semble artificiel, et ne donne pas du tout l’impression de velours, contrairement à ce que prétend Apple). Il suffit aussi de s’en servir quelques jours pour voir que celui-ci risque de mal vieillir, notamment en accumulant les taches et les grafignures.

Photo : Maxime Johnson Les nouveaux étuis d’Apple ne font pas l’unanimité.

Photo : Maxime Johnson Le tissus d’Apple offre une meilleure empreinte carbone que le cuir.

Le choix de couleurs est toutefois joli et assez original dans certains cas, et les boutons sont efficaces et agréables à utiliser. Il y a aussi une grande quantité d’accessoires FineWoven. Si vous êtes de ceux qui aimez ce tissu, vous pourriez donc agencer un étui, un bracelet d’Apple Watch, un portefeuille et un porte-clés pour AirTag.

En résumé : on l’évite dans la majorité des cas

Photo : Maxime Johnson On aime le design de l’étui avec portefeuille magnétique de Bellroy, mais la qualité du produit est en deçà des attentes.

J’aime beaucoup la marque australienne Bellroy, qui fabrique notamment des sacs d’un excellent rapport qualité-prix. L’entreprise offre aussi souvent d’excellent rabais sur ses étuis en cuir, surtout si vous achetez un modèle de l’année précédente.

Malheureusement, j’ai été déçu par le Mod Phone Case + Wallet, un étui en cuir avec un petit portefeuille magnétique amovible, une combinaison qui était d’ailleurs populaire chez les amateurs des étuis en cuir Apple.

Tout d’abord, le positif : l’étui tient bien en place. Son aimant n’est pas le plus puissant de ceux essayés ici, mais la petite bande au bas du téléphone qui sert de rail est plutôt pratique. Le portefeuille est solide et contient trois cartes, ou encore quelques billets, et il peut servir de pied en mode paysage. Visuellement, le combo a aussi fière allure, surtout le modèle un peu orangé (Terracotta) essayé ici (quoi que le vert « Everglade » semble aussi pas mal).

Photo : Maxime Johnson Le portefeuille MagSafe sert aussi de pied pour regarder un film.

Photo : Maxime Johnson La finition de l’accessoire de Bellroy essayé ici laissait à désirer.

Malheureusement, le cuir utilisé est très mince et il ne couvre pas toute la surface de l’étui (on dirait que la réduflation sévit aussi dans les accessoires pour téléphones). Le modèle que j’avais était d’ailleurs mal collé sur la coque, un peu comme si le morceau avait été découpé un poil trop court. Je ne l’ai essayé qu’une semaine, mais je ne suis pas convaincu qu’il vieillira si bien que ça. Je dois avouer avoir été étonné, surtout considérant à quel point j’avais apprécié la qualité de leur sac à bandoulière Tokyo Work Bag.

Autre problème, le petit rail qui aide le portefeuille à tenir en place signifie aussi que vous ne pourrez pas le réutiliser avec un étui d’une autre marque pour votre prochain téléphone.

Petite précision également : l’étui est bel et bien compatible avec la recharge Magsafe, mais pas lorsque vous utilisez le portefeuille. C’est aussi l’étui avec l’aimant MagSafe le plus faible parmi ceux essayés ici. Personnellement, je ne l’utiliserais d’ailleurs pas avec un support MagSafe pour l’auto.

En résumé: surtout à considérer en rabais.

Photo : Maxime Johnson Le 121 MagSafe Leather Case de Grams28 représente dans l’ensemble une belle surprise.

Je ne connaissais pas la marque Grams28 avant de me faire bombarder de publicités par eux lorsque j’ai débuté mes recherches pour ce texte, mais je dois dire que j’ai été agréablement surpris par leur étui, du moins par son cuir.

Le cuir est en effet de type pueblo, avec un tannage végétal de type Vacheta. Il provient de la tannerie Badalassi Carlo, en Toscane. Pourquoi je sais tout ça? Parce que c’est écrit dessus (le code numérique qu’on voit sur la photo n’est pas mon numéro de téléphone, mais plutôt les indications reliées à la provenance du cuir).

Si c’était à refaire, je prendrais probablement un modèle brun, mais même en noir, j’aime beaucoup la texture du produit. En fait, je l’aime tellement que je me suis commandé sur Etsy un bracelet de montre fabriqué à partir du même cuir (Grams28 fait aussi des bracelets pour l’Apple Watch, mais je cherchais un bracelet 20mm standard).

Photo : Maxime Johnson J’ai tellement aimé le cuir de l’étui que j’ai acheté un bracelet fait d’un cuir provenant de la même tannerie.

Photo : Maxime Johnson C’est une question de goût, mais je ne suis pas un grand amateur du code numérique au bas de l’étui.

Parmi ses autres qualités, notons que l’étui est doté d’un excellent aimant MagSafe (le meilleur avec l’étui de Bandwerk, d’après mes tests).

Le négatif maintenant : comme tous les autres modèles testés ici, le cuir ne couvre pas tout le tour de l’étui, mais seulement la surface arrière. Malheureusement, le plastique de l’étui semble bas de gamme, tout comme les boutons sur le côté. On s’y habitue, mais c’est un point qui devrait être amélioré.

En résumé : à acheter si on aime le cuir

Photo : Maxime Johnson L’étui de Bandwerk est probablement celui avec la meilleure qualité du lot.

L’étui de la marque allemande Bandwerk est une autre de mes belles découvertes ici. Avec l’étui d’Apple, c’est celui où la qualité est la plus évidente, tant dans la précision de l’usinage que dans le choix des matériaux.

Ici, tant le cuir que le reste du boitier sont d’une excellente qualité, et tout a été assemblé avec soin. On s’en reparlera dans deux ou trois ans, mais on sent que l’étui (qui résiste d’ailleurs à l’eau) va bien vieillir.

Le cuir, qui provient de la tannerie Heinen en Allemagne, ne m’a pas autant séduit que celui de Grams28, mais il est beaucoup plus agréable au toucher que celui de Bellroy. Son aimant MagSafe est aussi d’une bonne qualité (et plus puissant que celui de l’étui FineWoven d’Apple).

Photo : Maxime Johnson Le Bandwerk Perforance Leather Case est l’un des plus gros esssayés ici.

Notons que le boitier est toutefois un peu gros. En fait, c’est le plus gros de tous ceux testés ici. Étrangement, ça ne m’a pas trop dérangé, probablement parce que c’est aussi le plus agréable à tenir, à cause des matériaux et de sa forme concave qui se tient bien. Est-ce que je dirais la même chose avec l’iPhone 15 Pro Max ou l’iPhone 15 Plus? Je ne suis pas certain.

Malheureusement, celui-ci n’a pas non plus de bouton sur le côté pour enfoncer le bouton d’action de l’iPhone 15 Pro. Il y a plutôt un trou (qui avait clairement été conçu pour le commutateur des iPhone précédents), et le bouton d’action est donc difficile à enfoncer, surtout que l’étui est plus épais que les autres.

En résumé: on achète, mais pour l’iPhone 15

Photo : Maxime Johnson L’étui de Journey est recouvert d’un cuir végane.

La marque Journey propose des accessoires en cuir végane, un matériel qui n’a du cuir que l’apparence et le nom. Il s’agit d’une option à la fois plus écologique que le cuir, et moins chère.

L’étui lui-même est simple. La finition est de qualité, et le faux cuir, même s’il n’est pas aussi agréable au toucher que certains autres modèles essayés ici, ne donne pas l’impression non plus d’un portefeuille acheté 3$ chez Ardène.

L’étui n’est pas vraiment un coup de cœur (il ne se démarque pas par rapport aux autres, sauf pour son prix), mais il n’a aucune grande faiblesse apparente, sauf dans le cas des modèles pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro, puisque que le bouton d’action n’a pas de bouton intégré à l’étui.

De tous les modèles testés, c’est aussi celui avec le plus petit choix de couleurs (brun ou noir). Il est aussi un peu plus gros que la moyenne, et son aimant est un peu moins puissant que celui de l’étui Apple FineWoven (meilleur que celui de Bellroy, mais j’aurais aussi un peu peur de m’en servir avec un support MagSafe pour l’auto).

Photo : Maxime Johnson Les faiblesses de l’étui de Journey ne sont pas majeures, et son prix est apprécié.

Photo : Maxime Johnson Le cuir végane de Journey est plus agréable au toucher que l’étui à tissage fin d’Apple.

Bref, il n’est pas parfait, mais il est plus écologique et c’est tout de même une agréable surprise pour son prix, surtout si vous avez un iPhone 15 et si vous ne comptez pas utiliser de support MagSafe dans votre auto.