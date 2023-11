Les remakes de Max Payne 1 et 2 s’en viennent

Avec le buzz autour du jeu Alan Wake 2 de Remedy Entertainment, certains ont peut-être oublié que le studio a promis des remakes des deux premiers titres de Max Payne. Heureusement, on a une mise à jour intéressante!

Annoncés en avril 2022, les remakes de Max Payne 1 et 2 par Remedy seraient les prochains gros lancements pour le studio. Du moins, c’est ce que Remedy a déclaré dans un rapport financier, indiquant que le projet avait «progressé vers le stade de préparation à la production».

«Nous avons gagné en clarté sur le style et la portée du jeu, et nous avons une équipe exceptionnellement bien organisée qui y travaille. Avec ces réalisations, nous sommes enthousiasmés par le projet et son succès futur», a ajouté le studio.

La production des remakes de Max Payne 1 et 2 est une entente de développement entre Remedy et la compagnie Rockstar, à qui on doit Grand Theft Auto et Red Dead Redemption. Mais, puisque le projet est encore dans ses débuts de production, il faudra patienter avant de connaître une date de lancement.

Sinon, le studio Remedy demeure très occupé avec le succès d’Alan Wake 2, qui aura deux extensions de contenu au courant de l’an prochain. Control 2 est toujours dans les plans, mais en toujours en phase «preuve de concept», alors très loin d’une sortie.