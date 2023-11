L’application Twitch sera retirée de la Nintendo Switch

C’est bientôt la fin pour l’application Twitch sur la Nintendo Switch. Oui, oui, ça rime.

La compagnie de streaming va fermer l’accès à l’application sur la console de Nintendo, peut-on lire sur la page de support. À partir du 6 novembre 2023, il ne sera plus possible de télécharger l’application via Nintendo eShop. Les utilisateurs qui la possèdent déjà vont perdre leur accès à l’application à partir du 31 janvier 2024.

Il faut souligner que contrairement aux versions Xbox et PlayStation de l’application, la version Switch ne permettait pas aux utilisateurs de diffuser leurs parties de jeux vidéo en direct sur la plateforme. Les utilisateurs pouvaient toutefois regarder des diffusions et interagir avec le chat.

Dans un communiqué envoyé à The Verge, Gabriella Raila de Twitch confirme la décision:

«Nous avons récemment pris la décision difficile de supprimer l'application Twitch de la Nintendo Switch», a-t-elle déclaré. «Nintendo reste un partenaire précieux et nous apprécions tout le soutien que la communauté Switch a apporté à Twitch et à nos streamers».