Les jeux gratuits PlayStation Plus Essential de novembre

PlayStation a dévoilé la liste des jeux qui seront offerts aux membres PlayStation Plus durant le mois de novembre 2023.

Les abonnés Essential, Extra et Premium du service de PlayStation Plus pourront se procurer gratuitement, dès le 7 novembre, les jeux suivants:

Mafia II: Definitive Edition - PS4

Dragon Ball: The Breakers - PS4

Aliens Fireteam Elite - PS4, PS5

Dernière chance pour télécharger les jeux du mois d’octobre

Les membres PlayStation Plus ont jusqu’au 6 novembre pour ajouter The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 et Weird West à leur bibliothèque de jeux.

De plus, PlayStation a récemment lancé Sony Pictures Core sur consoles PS5 et PS4, donnant aux joueurs accès à une sélection de films Sony Pictures récents et classiques. Les membres PlayStation Plus bénéficient d’avantages supplémentaires, dont une remise de 15% sur tout le contenu disponible à l’achat et à la location du catalogue Sony Pictures Core durant le mois de novembre.