Marvel a failli ramener les Avengers originaux dans le MCU

Marvel Studios est un peu en crise existentielle. Du moins, c’est ce qu’on retient d’un reportage publié par Variety, qui a consulté une source près du studio.

Le géant du cinéma de superhéros aurait songé ramener les Avengers originaux du MCU au grand écran, dont Robert Downey Jr., qui incarnait Iron Man, et Scarlett Johansson, qui incarnait Black Widow. La raison? Les nombreux projets MCU qui n’ont tout simplement pas connu le même succès que la saga Infinity.

Ça ne veut pas dire que tous les projets récents de Marvel Studios ont été décevants. Guardians of the Galaxy Vol.3 a connu un succès monstre, et la série Loki continue de charmer les fans. Mais, le film Ant-Man and the Wasp: Quantumania et la série Secret Invasion n’ont pas été à la hauteur des attentes. Le dernier Guardians a aussi été réalisé par James Gunn, qui est désormais coprésident de DC Studios, un compétiteur à Marvel.

Il ne faut toutefois pas trop avoir d’attentes pour le retour des Avengers originaux. Le reportage de Variety suggère que le studio «ne s'est pas encore engagé dans cette idée».

Il y a d’autres enjeux que Marvel Studios doit examiner, aussi. L’acteur Jonathan Majors, qui incarne Kang the Conqueror dans le MCU, a été arrêté en mars pour violence conjugale et son procès aura lieu en novembre. Majors a joué dans la série Loki, ainsi que dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Le film Avengers: The Kang Dynasty, qui est prévu dans la phase 6, laisse croire que le personnage aura un rôle majeur. Selon Variety, Marvel Studios aurait envisagé de remplacer le personnage de Kang par Doctor Doom, mais aucune décision ne serait prise pour le moment. Les grèves à Hollywood auraient aussi contribué à ralentir la prise de décision.

C’est donc à suivre!