Forfait avec pub: Netflix va récompenser ceux qui font du «binge-watching»

Netflix annonce une nouveauté pour son forfait standard avec publicité, un an après le lancement de celui-ci. Les Canadiens qui font des marathons de télé et qui possèdent ce forfait auront une petite récompense.

À partir du premier trimestre 2024, après trois épisodes, les abonnés pourront regarder le quatrième épisode sans pub. Rappelons que les publicités sont diffusées avant et durant l’émission ou le film que vous regardez, sauf pour les films qui viennent de sortir, qui ont seulement une pub avant. On ne sait pas toutefois si le quatrième épisode «sans pub» est tenu en compte si on met l'émission sur pause brièvement, ou si on intervient en passant au prochain épisode manuellement sans laisser le lecteur jouer automatiquement.

Au Canada, il existe trois forfaits principaux: standard avec publicité (5,99$/mois), Standard (16,49$/mois) et Premium (20,99$/mois). Le forfait «de base» de 9,99$ par mois est discontinué. Ceux qui profitaient du forfait de base doivent donc se contenter du forfait avec pub pour 4$ de moins, ou Premium pour 6,50$ de plus par mois.