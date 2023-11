Jack Skellington débarque dans Disney Dreamlight Valley

Après avoir annoncé que Disney Dreamlight Valley allait quitter l’accès anticipé et demeurer payant le 5 décembre, Gameloft a dévoilé les nouveautés qui attendent les joueurs lors d’une présentation spéciale.

La première annonce est que le personnage Jack Skellington de L'Étrange Noël de monsieur Jack fera ses débuts dans la mise à jour du 5 décembre. Sur le blogue du jeu, Gameloft indique qu’il faudra surveiller le biome le plus «sombre» de la Vallée pour des indices sur son arrivée. Donc, ça risque d’être dans le biome «Terres Oubliées».

Gameloft annonce aussi le «Valleyverse» pour la mise à jour du 5 décembre, un mode multijoueur qui permettra aux gens d’inviter leurs amis dans leur partie. Les joueurs pourront visiter les Vallées, échanger des items avec leurs amis ainsi que visiter leur boutique de Picsou. Le studio indique qu’il s’agit d’une première étape pour le multijoueur, et que d’autres fonctions seront éventuellement intégrées.

Plus de détails sur le DLC payant qui sort le 5 décembre, Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time, ont été dévoilés. Le DLC comprendra trois nouveaux biomes à explorer: Ancient’s Landing, Glittering Dunes et Wild Tangle. L’histoire principale implique Jafar d’Aladdin, et se déroule en trois chapitres. Le premier chapitre présentera les personnages EVE de WALL-E, Gaston de La Belle et la bête et Raiponce du film du même nom. Un nouvel outil, «Royal Hourglass», sera introduit dans le DLC payant. Il y aura aussi de nouvelles recettes, dont la poutine!

Capture d'écran

Côté contenu gratuit, un nouveau Royaume a été annoncé pour l’an prochain: le royaume Pixar’s Monster’s inc., qui permettra aux joueurs d’interagir avec Mike Wazowski et Sulley. La princesse Tiana va également rejoindre le jeu, apportant ses talents culinaires à la Vallée.

Courtoisie Gameloft

Dès le 5 décembre, Disney Dreamlight Valley sera également offert sur Apple Arcade.

Pour visionner la présentation, c’est ici: