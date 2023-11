La société xAI d'Elon Musk va lancer son premier modèle d'intelligence artificielle

Elon Musk a annoncé vendredi que sa société xAI dévoilerait samedi son premier modèle d'intelligence artificielle générative, quatre mois seulement après la création de cette entité.

«Demain, @xAI rendra sa première IA accessible à un groupe limité», a indiqué l'entrepreneur sur son réseau social X, anciennement Twitter. «Par certains aspects importants, c'est la meilleure qui existe actuellement.»

Elon Musk avait officialisé la création de xAI début juillet, expliquant que son but était de «comprendre la véritable nature de l'univers», sans plus de précision.

xAI a aussi vocation à développer des outils d'IA en collaboration avec des sociétés contrôlées par Elon Musk, notamment X et Tesla.

Le milliardaire a recruté des informaticiens ayant travaillé pour OpenAI, Google, Microsoft ou Tesla, et qui ont participé à la création de plusieurs interfaces d'intelligence artificielle générative.

Depuis le lancement de la plus connue d'entre elles, ChatGPT, il y a près d'un an, l'IA générative fait l'objet d'une concurrence féroce entre les géants du secteur, principalement Microsoft et Google, mais aussi Meta (Facebook) et des start-up comme Anthropic ou Stability AI.

Lors d'une discussion sur X, mi-juillet, Elon Musk avait décrit le projet comme la recherche du «moyen le plus sûr de créer une intelligence artificielle», c'est-à-dire pour éviter des dérives ou qu'elle se retourne contre ses utilisateurs et ses concepteurs.

Pour ce faire, le Texan d'adoption entendait bâtir une interface «curieuse et qui recherche la vérité». Pour «une super intelligence, l'humanité est beaucoup plus intéressante que l'absence d'humanité», avait-t-il commenté.

Selon Elon Musk, un modèle d'intelligence artificielle «qui s'intéresserait à l'univers ne détruirait probablement pas l'espèce humaine, parce que nous sommes une partie intéressante de l'univers. Espérons qu'il pensera de cette façon.»

Elon Musk contrôle déjà Tesla, la société aérospatiale SpaceX, X, ainsi que le tunnelier The Boring Company et Neuralink, spécialisée dans les implants neuronaux.