Il y aura un film The Legend of Zelda live-action

Ce n'est pas un canular ni un poisson d'avril en novembre, un film live-action (en prise de vues réelles) de la franchise de jeux vidéo The Legend of Zelda est en développement.

C'est la compagnie Nintendo qui a elle-même annoncé la nouvelle, qui était déjà une grande source de débats et de rumeurs depuis des décennies. Eh bien là, ça va arriver, il y aura un film Zelda, qu'on le veuille ou pas.

Et c’est Shigeru Miyamoto qui a pu annoncer le projet ambitieux: «Ici Miyamoto. Je travaille sur le film live-action de The Legend of Zelda depuis de nombreuses années maintenant avec Avi Arad-san, qui a produit de nombreux films à succès», peut-on lire sur X. «J'ai demandé à Avi-san de produire ce film avec moi, et nous avons maintenant officiellement commencé le développement du film avec Nintendo, elle-même fortement impliquée dans la production. Cela prendra du temps jusqu'à son achèvement, mais j'espère que vous avez hâte de le voir.»

This is Miyamoto. I have been working on the live-action film of The Legend of Zelda for many years now with Avi Arad-san, who has produced many mega hit films. [1] — 任天堂株式会社 (@Nintendo) November 7, 2023

Avi Arad sera le producteur du projet. Arad a déjà été le PDG de Marvel Studios, alors il a derrière lui une panoplie de films à succès. Dans un communiqué diffusé par Nintendo, la compagnie confirme que le film sera réalisé par Wes Ball (The Maze Runner) et cofinancé par Nintendo et Sony Pictures Entertainment.

Les rumeurs d’un film Zelda circulent depuis plusieurs années, mais elles étaient encore plus nombreuses depuis le succès du film animé The Super Mario Bros. Movie. Toutefois, le film Zelda ne sera pas animé, alors Nintendo a tout un défi à surmonter: trouver le bon casting pour les personnages de Zelda, Link et Ganon.

La franchise Zelda est remplie d’histoires fascinantes à raconter et des lignes de temps qui s’entremêlent. Quelle histoire sera racontée? Avec les succès récents des jeux Nintendo Switch The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, il ne serait pas surprenant que ces histoires soient explorées. Toutefois, la franchise existe depuis les années 80, et compte plusieurs opus inoubliables qui méritent d’être célébrés. Ou, peut-être qu'on aura droit à un mélange de quelques histoires. D'un côté personnel, j'aimerais bien retrouver des éléments de Link's Awakening ou Majora's Mask! Mais, bon, c'est pas moi qui décide.

Peu importe nos souhaits et rêves les plus fous pour le film, il faudra patienter encore un bon moment avant d'en savoir plus.