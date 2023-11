Inspiré du Guide du voyageur galactique, le tout nouveau robot conversationnel Grok dévoilé par Elon Musk aura une mèche rebelle.

Le PDG de Tesla, qui a averti la semaine dernière que l'IA était « l'une des plus grandes menaces pour l'humanité », a déclaré que le concurrent de ChatGPT, une fois au point, serait mis à la disposition des abonnés haut de gamme sur sa plateforme X (Twitter).

Musk a également révélé que Grok avait accès aux messages des utilisateurs sur X, dont il est propriétaire, et qu'il avait un penchant pour les réponses sarcastiques.

« Grok a un accès en temps réel à l'information via la plateforme X, ce qui est un avantage massif par rapport aux autres modèles. Il est également basé sur le sarcasme et l'adore. Je n'ai aucune idée de qui aurait pu le guider de cette façon» Elon Musk 🤷‍♂️ 🤣 Elon Musk (@elonmusk).

Musk a posté un exemple apparent du ton enjoué de Grok avec une capture d'écran d'une requête adressée au robot ou agent conversationnel lui demandant un guide « étape par étape » pour fabriquer de la cocaïne. Les quatre étapes décrites dans la réponse sont les suivantes :

« obtenir un diplôme de chimie » et « créer un laboratoire clandestin dans un endroit éloigné ». Cependant, Grok conclut: « Je plaisante ! N'essayez pas de fabriquer de la cocaïne. » « C'est illégal, dangereux et ce n'est pas quelque chose que j'encouragerais. »

Musk a déclaré que Grok, qui est en phase de test et n'est pas disponible pour le grand public, serait finalement mis à la disposition des abonnés de X au service d'abonnement de haut niveau, Premium+ (210 $CA annuel).

L’IA avec de l’humour

Grok est un verbe inventé par l'écrivain américain de science-fiction Robert A Heinlein et, selon le dictionnaire Collins, il signifie « comprendre de manière approfondie et intuitive ».

Conçu par xAI, la nouvelle société de Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle, Grok s’inspire de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la comédie de science-fiction culte de l'auteur britannique Douglas Adams.

Selon xAI, « Grok est une IA qui s'inspire du Guide et qui est donc destinée à répondre à presque tout et, ce qui est encore plus difficile, à suggérer les questions à poser ! Grok est conçu pour répondre aux questions avec un peu d'esprit et présente un côté rebelle, alors ne l'utilisez pas si vous détestez l'humour ! »

Le blogue indique que Grok-1 a surpassé GPT-3.5, le modèle utilisé dans la version librement accessible de ChatGPT, sur certains tests tels que la résolution de problèmes de mathématiques de collège. Cependant, xAI a déclaré qu'il était à la traîne par rapport au modèle ChatGPT le plus puissant, GPT-4.

Déploiement pour le moment limité au marché américain

« Il n'est surpassé que par des modèles qui ont été entraînés avec une quantité beaucoup plus importante de données d'entraînement et de ressources informatiques, comme GPT-4 ».

L'équipe de xAI a déclaré que Grok était mis à la disposition d'un nombre limité d'utilisateurs aux États-Unis en tant que prototype, ajoutant que « de nouvelles capacités et fonctionnalités » seraient déployées dans les mois à venir. Selon le site web de Grok, l'accès initial au robot conversationnel est offert aux abonnés de X dans le cadre d'un « programme d'accès anticipé ». Pour s’y inscrire, voici l’adresse : https://grok.x.ai/

« L’IA, menace pour l’humanité »

S'exprimant lors du sommet sur la sécurité de l'IA à Bletchley Park la semaine dernière, M. Musk a déclaré que l'IA constituait une menace pour l'humanité, faisant écho aux craintes de certains experts et dirigeants du secteur technologique de voir émerger des systèmes qui échapperaient au contrôle humain et prendraient des décisions mettant en péril l'humanité.

« Je veux dire que, pour la première fois, nous nous trouvons dans une situation où quelque chose sera bien plus intelligent que l'humain le plus intelligent », a-t-il déclaré.

« Plus aucun emploi ne sera nécessaire »

Plus tôt, M. Musk a prédit que l'IA – terme désignant les systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches généralement associées à des êtres intelligents – remplacerait tous les emplois humains. S'adressant au premier ministre britannique, Rishi Sunak, il a déclaré : « Il arrivera un moment où plus aucun emploi ne sera nécessaire ».