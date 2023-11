Fermeture de l'application de discussion Omegle

L'application de discussion par «vidéo chat» Omegle met fin à ses activités jeudi, après 14 ans d’existence, en raison de multiples plaintes par des victimes d’abus sexuels en ligne.

Ce service, devenu rapidement populaire auprès des jeunes durant la pandémie, permettait de connecter virtuellement, au hasard, avec des inconnus à travers le monde. Cette application gratuite était accessible aux enfants de 13 ans avec une autorisation parentale. Cependant, le côté sombre de la plateforme a rapidement émergé dans les dernières années, notamment pour commettre «des crimes odieux», a annoncé le fondateur d’Omegle, Leif K-Brooks, par une lettre écrite partagée sur l’application. Ce site permettait en effet de mettre en contact des mineurs avec des prédateurs sexuels.

Le fondateur d’Omegle a également ajouté que «l’anxiété et l’expansion de cette bataille sur la mauvaise utilisation de l’application par certaines personnes» est devenu trop demandant et difficile pour lui. «Gérer Omegle n’est maintenant plus durable, ni sur le plan financier que sur le plan psychologique», précise-t-il.

L’annonce de la fermeture de Omegle survient quelques jours après la déposition d’une plainte civile réclamant 22 millions de dollars à Omegle, à un tribunal de l’Oregon. Une petite fille de 11 ans se serait retrouvée dans une vidéo-chat avec un homme adulte l’obligeant à se livrer à des actes sexuels en ligne pendant trois ans, avant qu’il soit arrêté par la police, selon The Washington Post.

Un homme de la Virginie aurait également été condamné à 16 ans d’emprisonnement en août, pour avoir filmé secrètement des centaines de vidéos explicites sur Omegle, en clavardant avec «au moins» 1000 jeunes filles mineures.