Qui devrait incarner Link dans le film The Legend of Zelda?

Maintenant qu’on sait qu’un film de la franchise The Legend of Zelda est en développement, il y a une grande question qui fait le buzz sur la Toile: quels acteurs vont faire partie de la distribution?

• À lire aussi: Il y aura un film The Legend of Zelda live-action

• À lire aussi: LEGO dévoile un nouvel ensemble Nintendo avec Chipin et Toad

Peu de temps après l’annonce de Nintendo, le nom de Tom Holland a commencé à circuler un peu partout sur X (anciennement Twitter). Évidemment, Tom Holland serait un bon choix pour le rôle de Link. Mais, certains fans croient que c’est un choix un peu trop prévisible. Il y a peut-être d’autres candidats!

Pèse sur start propose donc sa distribution de rêve pour le film The Legend of Zelda.

Beedle - Fred Armisen

Nintendo / AFP

Beedle est l’un des personnages les plus drôles et bizarres de la franchise Zelda. Drôle et bizarre? C’est Fred Armisen, ça. Je vois aussi Ben Schwartz dans le rôle!

Ganon / Ganondorf - Jason Momoa

Nintendo / WB

Il y a plusieurs bons candidats pour le rôle de Ganon / Ganondorf. Mon choix serait Jason Momoa, qui a été très imposant dans le rôle d’Aquaman, ou dans le rôle de Khal Drogo dans Game of Thrones.

La grande fée - Lady Gaga

Nintendo / AFP

Si Lady Gaga ne joue pas La grande fée (ou Les grandes fées), je déménage sur une île déserte.

Tingle - Bill Hader

Nintendo / AFP

Un autre personnage iconique de la franchise. Tingle est un vrai clown, et Bill Hader aussi! Je vois également Fred Armisen en tant que Tingle, mais je le préfère dans le rôle de Beedle.

Deku Tree (arbre Mojo) - Patrick Stewart

Nintendo / AFP

Patrick Stewart serait parfait pour la voix du Deku Tree. Il pourrait lire un magazine de pêche et j’écouterais.

Hestu - Jack Black

Nintendo / AFP

Comme Fred Armisen, qui jouait Cranky, Jack Black était dans le film de Super Mario Bros. Mais, je ne vois que lui pour le rôle de Hestu, le gentil géant Korok musical. Des maracas dans les mains de Jack Black, c’est oui.

Sidon - Chris Hemsworth ou Henry Cavill

Nintendo / AFP

Le personnage Zora royal a toute une personnalité. Il est fier, enthousiaste, drôle et son optimisme est inégalé. Chris Hemsworth est capable de jouer un rôle fort comme celui de Thor, tout en gardant une touche humoristique. Henry Cavill est un peu plus sérieux, mais on sait qu’il est capable d’être drôle grâce à son rôle de Sherlock dans Enola Holmes.

Daruk - Dave Bautista

Nintendo / AFP

Les Gorons sont forts et fiers. Un ancien lutteur est le candidat parfait pour un rôle de Goron!

Zelda - Elle Fanning, Hunter Schafer, Dove Cameron, Saoirse Ronan

Nintendo / AFP

Il y a beaucoup de bonnes candidates pour le rôle de Zelda. Elle Fanning, Hunter Schafer, Dove Cameron et Saoirse Ronan ressemblent toutes à la princesse à leur façon. Ça dépend aussi du rôle de Zelda dans le film. Pour une Zelda style Breath of the Wild, je penche plus vers Ronan et Schafer.

Link - Thomas Brodie-Sangster ou Mackenyu

Nintendo / Netflix / AFP

Comme Zelda, le rôle de Link dépend un peu de l’angle du film. L’acteur Thomas Brodie-Sangster qu’on a connu grâce au film Love Actually est l’un des choix préférés pour le rôle, mais j’aimerais vraiment voir Mackenyu incarner Link. Après tout, c’est lui le badass qui joue le rôle de Zoro dans la version live-action de One Piece sur Netflix!