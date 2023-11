Si le film The Legend of Zelda était tourné au Québec

Jeudi, Pèse sur start a sorti quelques suggestions d’actrices et acteurs pour le film The Legend of Zelda, qui a été annoncé par Nintendo. Or, vous avez été nombreux à réclamer une version québécoise de la distribution.

Et chez Pèse sur start, on prend vos suggestions très au sérieux.

On a donc préparé notre distribution de rêve pour le film de Zelda...édition Québec! À noter qu’il y a une tonne de personnages dans l’univers du jeu vidéo, alors on a sorti nos meilleures suggestions.

Beedle - Arnaud Soly

Ça nous a pris 30 secondes pour trouver une image d’Arnaud Soly dans un drôle de costume. Voilà pourquoi c’est le candidat parfait pour le rôle de Beedle, le marchand un peu étrange qui vend des bibittes.

La Grande fée (Great Fairy) - Jojo Savard

C’est la Grande fée du Québec.

Deku Tree - Alain Zouvi

Avec sa voix zen et remplie de sagesse, Alain Zouvi est parfait pour le rôle du Deku Tree, grand guide pour Link.

Ganon / Ganondorf - Normand D’Amour

Normand D’Amour incarne déjà Ganon dans STAT.

Le Roi d’Hyrule - Guy Nadon

On n’a jamais fait une liste québécoise sans mentionner Guy Nadon. Évidemment, c’est le rôle du Roi d’Hyrule qu’on lui donne. C’est, après tout, le roi de nos coeurs.

Ingo - Marc Labrèche

On trouve que Marc Labrèche a une flexibilité faciale parfaite pour le rôle d’Ingo, le méchant malade de Lon Lon Ranch. Jean-Luc Mongrain est aussi un excellent candidat; son speech sur les écureuils aurait pu être récité par Ingo lui-même.

Kaepora Gaebora - Sébastien Dubé aka Denis Barbu des Denis Drolet

Bon, Denis Barbu et Kaepora Gaebora ont quand même une grande différence: l’un est un homme de peu de mots, et l’autre est un hibou qui ne se la ferme jamais. Toutefois, les deux ont une énergie de sagesse. Et une face sérieuse.

Robbie (Faras) - François Bellefeuille

Le scientifique un peu dingo Robbie (Faras) de Breath of the Wild est tout un personnage. Et comme François Bellefeuille, il a un vrai courage capillaire.

Tingle - Bruno Blanchet

Il y a des choses qu’on n’a pas besoin d’expliquer dans la vie. Ceci en est une.

Sidon - Jason Roy Léveillée

Jason Roy Léveillée est pas mal plus humble que le Prince (et Roi) Sidon, mais les deux ont quelque chose de très pertinent en commun: good vibes.

Link - Pier-Luc Funk

Ça pouvait juste être Pier-Luc Funk.

Bon, ok, ça aurait pu être Bruno Blanchet aussi.

Zelda - Ludivine Reding

On pense que Ludivine Reding est parfaite pour le rôle de Zelda, car elle pourrait magnifiquement jouer la complexité de la princesse, surtout quand on pense aux plus récents chapitres de la franchise. Zelda n’est pas juste une princesse en détresse, c’est une guerrière qui se bat contre les forces du mal.