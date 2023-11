Les développeurs de jeux vidéo d'ici pourront bénéficier d'une nouvelle aide

En collaboration avec la Banque Nationale, la nouvelle Caravane entrepreneuriale Ubisoft est un programme d’accompagnement qui vient en aide aux entrepreneurs en jeux vidéo du Québec.

À travers un programme en quatre étapes, le programme offrira de la formation, du réseautage et des échanges professionnels, ainsi que la découverte des studios par le grand public.

«Grâce à des thématiques allant du démarrage d’entreprise jusqu’à la commercialisation et la découvrabilité, sans oublier la recherche de financement, les entreprises indépendantes de jeux vidéo bénéficieront d’un parcours complet pour assurer la réussite de leur projet entrepreneurial», selon le communiqué.

En résumé, ce programme promet de répondre aux besoins spécifiques des jeunes studios indépendants et de les soutenir tout au long de leur croissance.

Étude sur l’industrie québécoise du jeu vidéo: les ingrédients d’un succès planétaire

Après trois décennies, le secteur du jeu vidéo au Québec est devenu l’un des cinq principaux centres de production au monde.

Commandée par la Guilde du jeu vidéo du Québec et financée par Behavior Interactif, l’étude révèle la présence de 280 studios, dont 86% appartiennent à des intérêts québécois, pour un secteur pesant près de 1,4 milliard de dollars.

Les quatre points forts de l’industrie mentionnés par l’étude:

L'industrie s’est imposée comme un leader mondial dans le secteur des jeux vidéo au cours des trois dernières décennies. Le secteur a connu une croissance importante depuis les années 90 avec l’arrivée de grands studios internationaux ainsi que la présence d’employés, dont 80% sont diplômés en créativité numérique et dans le domaine des jeux vidéo. La situation géographique du Québec et les liens culturels que la province entretient avec les États-Unis et l’Europe permettent aux studios québécois d’être bien positionnés pour faire affaire sur les deux marchés. La qualité de vie élevée au Québec et le multiculturalisme à Montréal sont d’importants vecteurs d'attraction pour les talents. Les écoles proposant des spécialisations en développement de jeux vidéo garantissent un riche bassin de talents locaux.

«Grâce à une combinaison d’expertise technique et de créativité, le Québec excelle dans l’industrie [du jeu vidéo] et ses productions connaissent un grand succès international», conclut le rapport. «Dans une industrie mondiale qui se développe rapidement, la province occupe une place importante et est bien placée pour bénéficier de la croissance future de l’industrie», conclut l’étude.