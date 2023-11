Garfield: la première bande-annonce avec Chris Pratt crève le cœur

La première bande-annonce du film Garfield est arrivée lundi (le jour le plus détesté du félin), et l’aventure sera vraisemblablement un peu crève-coeur.

Chris Pratt, qui a prêté sa voix à Mario dans The Super Mario Bros. Movie et qui incarne Peter Quill dans la série MCU Guardian’s of the Galaxy, donne vie au chat orangé passionné de lasagne. Mais, il est aussi très bien entouré: Samuel L. Jackson incarnera Vic, le père de Garfield, et Brett Goldstein et Hannah Waddingham de la série Ted Lasso font également partie de la distribution.

Bande-annonce Garfield

Si Sony Pictures Entertainment voulait nous prendre par les sentiments, eh bien, c’est réussi, grâce à un bébé minou Garfield avec de gros yeux tristes. Voyons! Tu ne peux pas mettre un chaton dans une boîte sous la pluie sans faire brailler les ailurophiles. Et il a faim!

Côté histoire, l’extrait montre un peu les origines de Garfield et son maître Jon Arbuckle, mais il y aura visiblement une réunion familiale entre le chat et son père:

«Après des retrouvailles inattendues avec son père disparu depuis longtemps – le chat de ruelle Vic (Samuel L. Jackson) – Garfield et son ami canin Odie sont forcés de quitter leur vie parfaitement choyée pour rejoindre Vic dans un braquage hilarant aux enjeux élevés», peut-on lire dans le synopsis.

Garfield sort en salle le 24 mai 2024.