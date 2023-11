Hogwarts Legacy débarque sur la Nintendo Switch avec quelques sacrifices techniques

Ça y est, l’attente est terminée: Hogwarts Legacy d’Avalanche Software débarque enfin sur la Nintendo Switch après avoir connu un énorme succès sur les autres plateformes.

L’arrivée de Hogwarts Legacy n’est pas sans quelques sacrifices techniques, toutefois. Le jeu est beaucoup moins détaillé sur plusieurs niveaux et les temps de chargement sont plus longs, surtout en mode portable. La chaîne YouTube SwitchUp a partagé une excellente analyse technique de la version Nintendo Switch du jeu, et indique que malgré les différences avec les autres plateformes, ça aurait pu être bien pire.

Analyse technique de Hogwarts Legacy par SwitchUp

SwitchUp indique que les chargements qui sont aussi dans les versions des autres plateformes sont plus longs sur la Nintendo Switch; entre 30 et 50 secondes.

L’éclairage et les petits détails du jeu encaissent aussi un bon coup côté qualité, mais il y a un effort évident pour que le jeu demeure relativement beau dans le mode portable ou sur le socle. Des items ont été retirés et les textures sont moins modernes, mais ça passe quand même.

Le gros défaut qui fait jaser, toutefois, c’est l’ajout d’écrans de chargement à des endroits où il n’y en a pas dans les autres versions. Ça casse un peu l’open world, ce qui pourrait en refroidir plus d’un. L’exemple donné par SwitchUp est celui de Hogsmeade, où il faut attendre dans un écran de chargement avant d’entrer au village. Même chose pour les portes à Hogsmeade; il faut attendre 30 à 60 secondes avant d’entrer. Et des portes, il y en a beaucoup!

Capture d'écran YouTube / SwitchUp

Les joueurs qui n’ont pas essayé le jeu sur d’autres plateformes n’auront peut-être pas de problème avec ces quelques ajustements, toutefois. Ça reste essentiellement le même jeu, qui est généralement bien coté. Après tout, Hogwarts Legacy s’est écoulé à plus de 12 millions de copies en deux semaines lors de son lancement initial en février 2023. Les fans de Harry Potter risquent d'être au rendez-vous quand même.

Hogwarts Legacy est disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC.