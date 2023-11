Il commande un iPhone 15 Pro, mais reçoit une copie de l’iPhone sous Android

En Angleterre, un client commande un iPhone 15 Pro, mais reçoit par la poste une copie assez convaincante de l’iPhone sous Android.

Pour Ed, originaire du Surrey, en Angleterre, et connu sous le pseudonyme Reddit theEdmard, celui-ci affirme avoir commandé un iPhone 15 Pro directement sur le site web d'Apple, avec un suivi légitime tout au long du trajet et des courriels de confirmation de la part d'Apple et du service de livraison.

Une imitation quasi parfaite

Mais une fois le colis arrivé, quelque chose n'allait pas. En effet, le téléphone ressemblait à celui qu'Ed avait commandé — un iPhone 15 Pro en titane naturel avec 256 Go de RAM — et l'emballage semblait authentique. Mais en y regardant de plus près, il est apparu que l'appareil était en fait un téléphone Android équipé d'un logiciel imitant l'interface utilisateur iOS d'Apple.

De nombreux détails ont mis la puce à l'oreille : le téléphone était équipé d'un protecteur d'écran (les iPhone d'Apple ne sont jamais livrés avec un protecteur), des bordures atypiques de la coque et plusieurs applications, dont Facebook, YouTube et TikTok, étaient préinstallées sur le téléphone, ce qui, une fois encore, est une chose qu'Apple ne fait jamais.

Ed, directeur de l'exploitation du fournisseur de logiciels en nuage AtWrk, dit avoir contacté Apple pour savoir ce qu'il en était, mais n'a pas encore reçu de réponse.

Reddit theEdmard via Mashable

L’acheteur affirme être certain d'avoir commandé directement auprès d'Apple, car son numéro de commande correspond à ce qu'Apple possède dans sa base de données. Au site Mashable.com, il a démontré la page de confirmation de commande qu'il a reçue par courriel et qui semble authentique et a indiqué qu'Apple s'était montré « très conciliant » jusqu'à présent, bien que le problème n'ait pas encore été résolu.

Vol de données potentiel

Ed n'est peut-être pas la seule personne victime de cette escroquerie. Un récent acheteur a décrit sur TikTok un problème très similaire, avec un faux Android reçu par la poste au lieu d'un iPhone 15 Pro Max Apple commandé en toute légitimité.

Apple expédie des millions d'iPhone chaque mois, et de tels cas sont rares, en particulier lorsque vous commandez directement auprès d'Apple. Mais cette escroquerie est dangereuse, car la copie Android de l'iPhone est un appareil fonctionnel assez convaincant, qui invite l'utilisateur à se connecter avec ses identifiants, ce qui peut entraîner un vol de données.

De faux iPhone sous Android seraient-ils dissimulés dans les stocks d’Apple ?

Aux dernières nouvelles, pour ce client malchanceux, Apple l'a contacté pour lui annoncer qu'un iPhone 15 Pro lui sera envoyé.