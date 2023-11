Test de la Steam Deck OLED : la console PC par excellence

J’ai un grand problème dans la vie (bon, peut-être qu’il n’est pas si grand) : mon PC est dans mon bureau à la maison, où je passe toutes mes journées. Le soir, si j’ai un jeu à jouer, je n’ai donc pas particulièrement envie d’être au même endroit. Quand j’achète une nouveauté, si j’ai le choix, je le fais donc systématiquement sur une console au salon. Avec la nouvelle Steam Deck OLED, tout ceci pourrait bien changer.

Que vous connaissiez la première Steam Deck ou non, voici mes impressions de cette console PC, en 10 questions.

Qu’est-ce que c’est?

La Steam Deck OLED est une mise à jour de la Steam Deck lancée l’année dernière par l’éditeur Valve. Il s’agit d’un ordinateur Linux, sur lequel on navigue presque exclusivement dans la boutique d’applications Steam. On le contrôle principalement avec ses deux manchons, ou encore avec ses deux pavés tactiles quand vient le temps de bouger un curseur de souris. C’est en quelques sortes la version console d’un PC.

Avec cette mise à jour dotée d’un écran OLED, la Steam Deck a en théorie eu droit à une nouvelle couche de vernis. Mais comme vous le verrez, c’est un peu plus que ça. La console n’a pas qu’un nouvel écran. Elle offre aussi une meilleure autonomie, elle est plus silencieuse, moins chaude, plus légère, ses accessoires sont meilleurs et elle est un peu plus puissante.

Pour poursuivre l’analogie, ce n’est pas qu’une couche de vernie. C’est aussi un passage au papier sablé, une couche d’apprêt et deux couches de peinture.

Quels sont les jeux compatibles?

Photo : Maxime Johnson Ce ne sont pas tous les jeux qui sont compatibles avec la Steam Deck, mais ceux qui le sont sont faciles à trouver.

Sur les quelque 160 000 jeux offerts sur Steam, 5056 sont entièrement compatibles avec la Steam Deck, et 9672 de plus sont considérés comme jouables (avec quelques compromis, comme du texte qui s’affiche trop petit à l’écran, ou la nécessité d’utiliser le pavé tactile à l’occasion).

Dans les faits, cette statistique est un peu trompeuse, et le taux de jeux compatibles est toutefois plus grand que ça dans la vie de tous les jours. Environ le quart de la centaine de jeux dans ma bibliothèque Steam sont pleinement compatibles avec la Steam Deck, et la moitié sont compatibles ou jouables. Si je ne sélectionne que les jeux pouvant être joués avec une manette, 44% sont pleinement compatibles, et 66% sont compatibles ou jouables. Et certains titres qui n’ont pas été approuvés par Valve sont tout de même tout à fait jouables.

Et la variété est quand même grande. Parmi mes jeux compatibles, notons tous les titres de Sony (Days Gone, Spider-Man Remastered, God of War), des jeux de tir comme Apex Legends, Baldur’s Gate 3, Disco Elysium et même des titres qu’on associe plus à une souris et un clavier, comme Factorio (auquel je ne jouerais toutefois pas sur un aussi petit écran).

Le nouvel écran vaut-il la peine?

Le nouvel écran de la Steam Deck représente une grande amélioration par rapport à l’ancienne. Il affiche plus de couleurs, ses noirs sont plus profonds et son affichage passe de 60 Hz à 90 Hz. Il est aussi plus lumineux et compatible avec l’affichage HDR.

Notons qu’il est aussi légèrement plus grand (passant de 7 à 7,4 pouces), mais que sa résolution, elle, est toujours la même, à 1280 par 800 pixels. Comme nous le verrons plus bas, ce n’est pas une mauvaise chose.

La Steam Deck OLED est-elle puissante?

Capture d’écran : Maxime Johnson Un jeu comme Alex Legends est fluide, mais pas très joli.

La Steam Deck OLED est dotée d’un système sur puce personnalisé, créé par AMD. La comparer avec un PC est difficile. En ce qui concerne la puissance brute, le cœur graphique de la Steam Deck est à peu près équivalent à une carte Nvidia GTX 1050 Ti, mais son architecture est plus récente, et elle offre donc de nombreux avantages par rapport à ce vieux modèle.

En gros, notons qu’avec son écran d’une résolution quand même limitée, un jeu à grand déploiement d’il y a quelques années est pleinement jouable avec des graphiques élevés, alors qu’un jeu plus récent devra s’afficher avec un niveau graphique un peu réduit.

Pour rester au-dessus de 30 images par seconde, par exemple, Baldur’s Gate 3 doit s’afficher à une qualité moyenne. Days Gone, lui, s’affiche plutôt à environ 40 images par seconde à qualité élevée.

Généralement, les jeux moins exigeants ou basés sur l’action vont quant à eux tenter de privilégier un rafraîchissement de 60 images ou de 90 images par seconde tant que possible.

Dans l’ensemble, la Steam Deck n’est pas très puissante, mais puisque son écran est d’une basse résolution, ce n’est pas un grand problème. Elle atteint quand même sa limite avec les jeux lourds les plus récents, comme Starfield, que vous devriez éviter. Pour des jeux du genre, vous devriez plutôt les diffuser localement d’un PC, ou encore avec un service comme Gamepass (qui n’est pas compatible officiellement, mais que vous pouvez quand même installer).

Détail intéressant, même si Valve ne l’annonce pas, la version OLED de la Steam Deck est un peu plus puissante que la version ACL. Attendez-vous à gagner quelques images par seconde de plus, pour une qualité équivalente. Notez aussi que si ce n’est que la puissance que vous recherchez, la ROG Ally d’Asus en a un peu plus à offrir.

Est-elle confortable?

Photo : Maxime Johnson Les boutons de la Steam Deck OLED sont d’une grande qualité.

Les boutons, manchons et gâchettes de la Steam Deck OLED sont vraiment d’une excellente qualité. On est à des années-lumière de la Switch.

Mon problème est toutefois que puisque la console est assez large, et que les manches sont perpendiculaires à cette dernière, la position n’est pas aussi ergonomique qu’une véritable manette. D’ailleurs, après une séance de jeu, j’ai souvent un peu mal aux poignets. Le problème ne semble pas particulièrement répandu, mais je ne suis pas le seul non plus dans cette situation.

Pour ce qui est du poids, même si le nouveau modèle est plus léger que l’ancien, celui-ci demeure assez lourd (640 g). Le poids ne m’a pas trop offusqué toutefois, puisqu’on n’y joue pas avec les bras complètement dans les airs. On a plutôt tendance à s’accoter sur ses jambes, son torse ou une table, par exemple.

Est-ce que l’autonomie est bonne?

Valve annonce une autonomie de 3 heures à 12 heures selon les jeux (environ 50% de plus qu’avec la Steam Deck LCD, grâce à une puce de nouvelle génération, un écran qui consomme moins et une plus grande batterie). C’est un peu ambitieux. Un jeu exigeant pourra décharger votre batterie plus rapidement que ça, et il faut vraiment jouer à quelque chose de minimaliste pour que l’appareil puisse durer 12 heures.

Néanmoins, celle-ci est quand même acceptable. Autre point : le chargeur de l’appareil est équipé d’un fil de 2,5 mètres, vous risquez donc souvent d’être en mesure d’y jouer autant que vous voulez.

Est-ce qu’on peut s’en servir comme un ordinateur?

Photo : Maxime Johnson Vous pouvez utiliser la Steam Deck OLED comme un véritable ordinateur Linux.

L’option est un peu cachée, mais vous pouvez fermer l’application Steam et accéder à Linux directement. L’expérience n’est pas particulièrement agréable, mais j’aime que l’option soit là. C’est pratique pour installer un navigateur web, par exemple. La plupart des utilisateurs risquent toutefois de rester surtout dans l’interface Steam, qui fait en sorte que l’appareil est vraiment plus près d’une console que d’un ordinateur (contrairement à la ROG Ally d’Asus où Windows est plus présent).

Qu’est-ce que l’étui de transport avec doublure amovible?

Photo : Maxime Johnson Cet étui amélioré est malheureusement réservé à la Steam Deck OLED de 1 To.

Si vous achetez la Steam Deck OLED de 1 To, vous aurez droit à un étui de transport avec doublure amovible. L’étui par défaut est très efficace pour protéger la console, mais il est aussi ridiculement gros.

Cet étui amélioré permet de retirer la doublure interne et de ne conserver que cette dernière, pour transporter la console dans votre sac à dos. C’est vraiment un très bel ajout qui, bien honnêtement, devrait être fourni avec le modèle de 512 Go également.

Le premier modèle vaut-il encore la peine?

La Steam Deck LCD est toujours offerte par Valve. Il s’agit du modèle d’entrée de gamme de la console, avec 256 Go d’espace seulement (vous aurez donc besoin d’acheter en plus une carte microSD pour installer plus de jeux en même temps, pour environ 75$ pour 512 Go d’espace).

Son prix de 499$ est excellent. Aucun ordinateur ne vous permettrait de jouer à autant de jeux pour aussi peu.

Les avantages de la Steam Deck OLED sont toutefois tellement grands par rapport à cette dernière que j’ai un peu de difficulté à la recommander. Si le prix est un facteur important, j’aurais donc plutôt tendance à recommander une Steam Deck usagée, à condition que le prix soit bon.

Est-ce qu’on l’achète?

Photo : Maxime Johnson Le jeu québécois Kona 2 : Brume, narré par l’acteur Guy Nadon, est tout indiqué pour profiter des haut-parleurs améliorés de la Steam Deck OLED.

La Steam Deck OLED est une excellente console PC, meilleure que ce à quoi je m’attendais. J’aime tellement m’en servir qu’elle risque souvent de devenir mon appareil de choix pour certains jeux (je viens de commencer Kona 2, par exemple, et c’est sur cette dernière que je vais y jouer).

Ce n’est toutefois pas un incontournable, puisqu’elle a quand même ses faiblesses et que ceux qui veulent faire une acquisition à long terme seraient probablement sages d’attendre une seconde génération en bonne et due forme. Mais si vous voulez dès maintenant jouer à des jeux PC sur une console, vous ne regretterez pas votre achat.

La Steam Deck OLED sort le 16 novembre et peut être achetée sur Steam.