Votre compte Google va-t-il être supprimé le 1er décembre prochain ?

Vos anciens comptes Google inactifs risquent d'être prochainement suspendus et entièrement effacés.

À compter du 1er décembre 2023, Google pourra suspendre et vider de ses données tout compte inactif. On parle de comptes qui n'ont pas été utilisés depuis au moins deux ans. Si vous êtes dans ce cas, et que vous désirez conserver votre compte, découvrez comment faire.

Google s'engage à supprimer tout le contenu des comptes en question, des courriels aux photos en passant par les différents documents créés et stockés sur la plateforme. Si vous avez laissé en plan un ancien compte mais que vous ne souhaitez pas voir disparaître définitivement ce qu'il contient, voici la marche à suivre.

Pour «réactiver» un compte, il suffit de s'y connecter une fois, sans action particulière. De toute manière, le simple fait d'effectuer une recherche sur Google, de lire un courriel, de consulter YouTube ou le Drive, mais aussi de télécharger une application mobile depuis ce compte suffit à le rendre actif. Dans tous les cas, Google s'engage à envoyer plusieurs avis avant de supprimer le compte, y compris à une adresse de récupération si elle a été signalée.

À noter que cette mesure ne s'applique qu'aux comptes personnels, pas à ceux liés à un employeur, à une école ou à une quelconque organisation. Ne sont pas non plus concernés tous ceux qui possèdent un compte payant Google One.

Vous l'aurez donc compris, pour éviter toute mauvaise surprise dans les semaines à venir, il est vivement conseillé de se connecter à ses vieux comptes, parfois oubliés. Et si vous y trouvez des documents plus ou moins précieux, sachez que vous pouvez les rapatrier vers votre compte principal en vous rendant sur Google Takeout. Sélectionnez alors toutes vos données à télécharger puis recopiez-les service par service sur votre autre compte. Vous n'aurez alors plus à vous soucier du maintien ou non de votre ancien compte.