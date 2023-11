MCU: Pedro Pascal pourrait incarner Mister Fantastic dans Fantastic Four

Pedro Pascal serait en pourparlers pour incarner le rôle de Mister Fantastic, alias Reed Richards, dans le film Fantastic Four de Marvel.

C’est ce que raconte une source de Deadline, qui indique également qu’une attente n’a pas encore été conclue. Pascal est déjà dans la grande famille de Disney toutefois, puisqu’il incarne le Mandalorien dans la série du même nom sur Disney+.

Après Star Wars, The Last of Us et Game of Thrones, il reste bien que le MCU à conquérir pour l’acteur de 48 ans.

Un autre acteur fait le buzz sur les médias sociaux depuis que la nouvelle de Pedro Pascal circule, toutefois. C’est John Krasinski, qu’on a connu dans The Office. L’acteur a brièvement incarné une version du rôle dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et plusieurs fans sur X et Reddit veulent le revoir dans le MCU. Les négociations avec Pascal semblent avancer de façon positive, toutefois, selon les sources de Deadline.

What is marvel doing look at John krasinski he’s literally Reed Richard’s pic.twitter.com/xOdZQjJVa4 — jason (@jason_4531) November 16, 2023

Qu’il obtienne le rôle de Mister Fantastic ou non, Pascal a un horaire bien chargé pour les prochaines années. L’acteur doit entamer la production de la saison 2 de The Last of Us pour HBO ainsi que Gladiator 2.

Fantastic Four devrait sortir en salle en mai 2025. Si cette date est toujours ciblée, la distribution devrait être confirmée assez rapidement!