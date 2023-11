Vendredi fou : on monte un PC de jeu puissant à 2000$

Vous voulez monter un ordinateur puissant, capable de faire fonctionner les jeux les plus exigeants sur le marché? Voici des suggestions de pièces pour le faire à petit prix.

• À lire aussi: Test de la Steam Deck OLED : la console PC par excellence

Je l’ai déjà dit, mais 2023 est une excellente année pour monter un ordinateur. Les nouvelles générations de processeurs n’offrent pas grand-chose de plus par rapport aux dernières (vous pouvez donc acheter un modèle plus vieux sans vous faire avoir), les cartes graphiques de dernière génération sont sur le marché depuis un certain temps et la mémoire vive n’a à peu près jamais été aussi abordable.

Je me suis donc amusé à monter (sur papier) un PC profitant de rabais du Vendredi fou. L’idée ici n’était pas de choisir les pièces les plus puissantes ni les moins chères, mais de trouver des compromis qui allaient permettre d’atteindre de bonnes performances, tout en ayant une bonne durée de vie.

Et en prime, toutes les pièces proposées ici sont en rabais. Tout ce qu’il vous manquera, c’est un écran, une souris, un clavier et un peu de temps pour monter votre PC (voici la marche à suivre).

Processeur

Intel

Intel Core i5-13600KF

Prix : 345,00$

Dans mes tests, ce processeur permettait d’atteindre des performances presque équivalentes au modèle i9 vendu deux fois plus cher. Le modèle de nouvelle génération n’offre pas assez d’avantages pour qu’il vaille la peine. Si vous voulez vraiment économiser, le modèle équivalent en Core de 12e génération est offert pour 214,99$ seulement cette semaine.

Carte graphique

MSI

MSI Gaming GeForce RTX 4070 Ventus 3X 12G OC

Prix : 794,99$

Avec les cartes GeForce de dernière génération, la gamme XX80 est tout simplement trop chère. Personnellement, j’opterais pour une 4070, mais vous pourriez aussi payer environ 300$ de plus pour des performances 30% supérieures avec une 4070 Ti, ou 250$ de moins pour une RTX 4060 Ti avec des performances 30% plus basses. Notez que dans tous les cas, les rabais du Vendredi fou sont assez limités.

Carte-mère

ASUS

ASUS TUF Gaming Z790-Plus WiFi

Prix : 229,99$

Un gros rabais sur une excellente carte. Son seul compromis est qu’elle offre une connexion Wi-Fi 6, et non Wi-Fi 6E. Ne cherchez pas plus loin.

Stockage

Crucial

Disque SSD M2 Crucial P5 Plus 2 To

Prix : 121,92$

Un disque SSD M2 d’une bonne qualité, avec amplement d’espace pour installer tous vos jeux et sauvegarder vos fichiers. Vous pourriez économiser en optant pour 1 To d’espace, mais vous serez serré à la longue.

Mémoire vive

Crucial

Crucial Kit de mémoire vive Pro 32 Go (2 x 16 Go) DDR5 5600MT/s

Prix : 93,15$

Ce n’est pas la mémoire de joueurs avec des lumières DEL partout, mais elle accomplira très bien le travail nécessaire. Vous pourriez économiser un peu en achetant 16 Go, mais la différence de prix ne vaut pas la peine.

Boitier

Corsair

Corsair Boîtier PC ATX en verre trempé 4000D Airflow

Prix : 94,99$

Il y a des boitiers plus jolis, mais celui-ci offre d’excellentes caractéristiques, pour un prix abordable.

Refroidisseur

Corsair

Corsair iCUE H100i Elite CAPELLIX XT

Prix : 199,99$

Un bon refroidisseur, qui sera suffisant si vous ne surcadencez pas trop votre processeur. Vous pourriez économiser plus avec un refroidisseur à l’air ou un modèle moins cher, mais c’est le genre de pièce pour laquelle il vaut mieux ne pas trop être radin.

Boitier d’alimentation

Thermaltake

Thermaltake Thoughpower GF1 750 W

Prix : 119,99$

Un boitier d’alimentation d’une bonne qualité, avec un bon rabais. Ça ne vaut ni la peine de payer plus ni la peine de payer moins.

Prix total : 2000,02$