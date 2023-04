Gagne un voyage à New York pour célébrer la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Pèse sur start est à la recherche du plus grand fan de The Legend of Zelda du Québec!

Pour célébrer l’arrivée du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom le 12 mai prochain, on lance un super concours où tu pourrais gagner un voyage à New York pour son lancement.

À gagner:

Une copie physique de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pour Nintendo Switch;

Un voyage à la ville de New York pour le lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom incluant deux billets d’avion (aller-retour) de Montréal;

Une nuit payée dans un hôtel de New York;

Une carte de crédit prépayée d’une valeur de 250$;

Une expérience unique au magasin Nintendo Store de New York.

Pour participer:

C’est super facile! Tu n’as qu’à faire une vidéo ou prendre une photo et la publier sur le réseau social de ton choix (TikTok, Instagram, Facebook, Twitter) avec le mot-clic #ConcoursNintendoPSS pour nous montrer que tu es le plus grand fan de The Legend of Zelda. Cela peut inclure de la costumade inspirée du jeu, une collection d'accessoires et de jeux, un dessin ou un sketch humoristique. Une fois ton oeuvre créée, tu dois remplir le formulaire ci-dessous en incluant le lien public vers ton contenu. Pour que ta création soit éligible, elle doit être diffusée en mode «public» sur les médias sociaux avec le mot-clic #ConcoursNintendoPSS. Tu as jusqu'au 26 avril à 9h (HE) pour participer!

Notre jury choisira un grand gagnant ou une grande gagnante, et un prix secondaire sera attribué à la personne qui arrive en deuxième place*. Lisez les règlements ici!

Le formulaire à remplir:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sort sur la Nintendo Switch le 12 mai 2023. Le jeu peut déjà être précommandé, alors consultez vos détaillants préférés dès maintenant! Pour en savoir plus sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, visitez le site de Nintendo Canada.

*Prix secondaire: