On l'oublie souvent, mais E3 est aussi un moment où quelques compagnies annoncent du nouveau matériel pour «gameurs».

C’est ce que AMD a fait en annonçant des cartes graphiques plutôt intéressantes!

AMD, qui s’est d’ailleurs associé avec Xbox et PlayStation pour fournir des processeurs de haute performance à ceux-ci, a annoncé des cartes graphiques qui risquent de rivaliser avec les plus performantes de son compétiteur, Nvidia.

AMD pense à notre budget

Depuis plusieurs années, AMD tire de la patte derrière Nvidia et Intel, ses rivaux, et ce, même si les grands fabricants de consoles se tournent vers eux pour leurs processeurs et leurs cartes graphiques,

Lors de la conférence, qui a eu lieu hier après-midi, deux nouvelles cartes graphiques ont été annoncées et on croit que, cette fois-ci, elles valent la peine d’être considérées.

Elles seront d’ailleurs disponibles dès le 7 juillet.

capture d'écran amd

L’AMD Radeon 5700 a été conçue pour rivaliser avec la Nvidia RTX 2060.

Elle aurait eu de meilleures performances que sa rivale, selon AMD, mais rien n’a encore été confirmé par les revendeurs ou critiques.

Son petit prix est toutefois très intéressant : à 379 $US, elle devient un choix considérable si on doit bâtir un ordinateur et que le budget est compté à la cenne près.

Haute performance à petit prix

L’autre nouvelle arrivante dans la famille, l’AMD Radeon 5700 XT, est l’offre haute performance, qui vient rivaliser la Nvidia RTX 2070.

Selon AMD, sa performance égalerait sa rivale dans les conditions les plus demandantes.

Ce qui est toutefois super impressionnant, c’est son prix : à 449 $US, c’est un concurrent qui prend sa place dans la course aux cartes graphiques.

Elle rivalise grandement le prix coûteux de la RTX 2070, qui se détaille présentement à 680$US.

Est-ce que c’est le retour de AMD dans la course? Seules les performances des cartes nous le diront.