Nostalgiques, fans d’horreur et curieux: un jeu à propos de Blair Witch débarquera sur Xbox One, et on vous conseille de ne pas porter vos bobettes blanches en y jouant.

Le jeu d’horreur à la première personne mise sur l’aspect psychologique du genre pour nous livrer quelque chose qui s’annonce, au minimum, effrayant. Au mieux, il sera tellement terrifiant qu’on devra exclusivement y jouer en journée pour éviter de réveiller les voisins en criant.

Le jeu est développé par Blobber Team, alors on peut s’attendre à un jeu de qualité: après tout, ce studio est derrière les excellents Layers of Fear et Observer.

Le plus beau dans tout ça? Cette annonce faite pendant la conférence Microsoft à l’E3 2019 a surpris TOUT le monde.

Septembre 1996: un ado disparaît. Avec l’aide de son chien, un détective part à sa recherche, mais il découvre un monde paranormal, qui franchit les limites des dimensions connues.

Oh.

Man.

Armé d’une caméra, il verra plein de choses qui joueront avec son équilibre mental. Mais comment séparer le vrai du faux?

La réponse dès le 30 août!