Comme énormément de nos lecteurs, je ne rate jamais une édition du Comiccon de Montréal, peu importe qui est en tête d’affiche.



Le Comiccon, c’est bien plus qu'un événement pour serrer la pince à une vedette. Pour moi, c’est surtout l’occasion d’être entourée de gens passionnés et d’être dans un gros party geek. Parce que ce n’est pas dans la foule de la F1 que je me sens vraiment avec «ma gang», mettons.

Même si je passe beaucoup de temps à la salle d’expo pour m’acheter des perruques de toutes les couleurs, je participe toujours aux activités et ateliers du Comiccon. Il y en a vraiment pour tous les goûts, alors je vous ai préparé un petit guide!



Voici 12 activités à ne pas manquer au Comiccon de Montréal!



1. Diversité corporelle en science-fiction: où sont les ronds?

Vendredi, 14h à 14h45

524: Fabricville Room

La designer, styliste et couturière Sonia Lévesque vous présente des pistes de réflexion sur la grossophobie, mais aussi un peu d’espoir!





2. Maid Café Petit Lys

Vendredi, 18h15 à 19h45

523: Anime Panel Room

Un minicafé pour relaxer et prendre des photos personnalisées.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI





3. La Mascarade

Samedi, 20h30

Salle principale Vidéotron

Une tradition au Comiccon de Montréal, la Mascarade est de retour encore une fois cette année. C’est l’occasion parfaite d’admirer les œuvres des cosplayers inspirées de l’anime, des comics ou des jeux vidéo!

Si vous êtes un adepte de la costumade, vous pouvez vous inscrire et monter sur scène pour montrer vos talents. Évidemment, il y a des prix à gagner!





4. La Zone Indie Loto-Québec

La Zone Indie, qui est dans la salle d’expo principale, vous permettra d’assister à des entrevues avec des créateurs, à des séances de gaming et à des diffusions Twitch de streamers vedettes.

Allez découvrir les jeux indies de plus de 30 studios québécois!

JOEL LEMAY/AGENCE QMI



5. Karaoké Disney

Vendredi 5 juillet, à 19h30

Samedi 6 juillet, à 18h15

Dimanche 7 juillet, à 16h15

Le titre l’explique bien: les séances de Karaoké Disney seront pas mal amusantes pour les fans qui chantent Hakuna Matata depuis l’enfance.





6. Rage Academy

Vous avez un petit côté viking? Profitez du kiosque Rage Academy et rencontrez ses professionnels pour lancer quelques haches (sur un mur). Je l’ai essayé et j’étais pas pire du tout!



7. BurlesGeek

Vendredi

Salle 710

La troupe burlesque à thématique geek est de retour pour un spectacle coquin à saveur anime, manga et gaming.

JOËL LEMAY/AGENCE QMI

8. Bâtir sa marque et créer sa communauté sur Twitch

Samedi, 18h30 à 19h15

Salle 511C

Rejoignez Team Sailor Scouts et Pèse sur start pour connaître les étapes de la création d’une marque et les meilleures pratiques permettant de maintenir l’engagement de votre communauté sur Twitch!



9. Concerts de l’OVMF

50 musiciens sur scène joueront les trames sonores de vos univers geek préférés.

Marvel

Vendredi 5 juillet – 20h30

Vendredi 5 juillet – 20h30 Zelda

Samedi 6 juillet – midi

Samedi 6 juillet – midi James Bond

Dimanche 7 juillet – 17h



JOËL LEMAY/AGENCE QMI

10. Zone de jeu Dreamhack

Station HTC Vive, des ordis, des tournois: cette zone est l’endroit parfait pour les mordus de gaming. Ce kiosque sera dans la salle d’exposition.

11. Jeux de table

La salle de jeux de table vous permettra de chiller entre amis un peu, jouer une petite partie de Catan et reposer vos pieds.

Des pros seront sur place pour vous guider et vous faire découvrir de nouveaux jeux.





12. Tracez le Pokémon

Dimanche, 15h15 à 16h

523: Anime Panel Room

Pouvez-vous dessiner un Pokémon de mémoire? Ne répondez pas Ditto, il ne compte pas.





Consultez les horaires juste ici!