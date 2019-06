Plus que quelques jours avant la tenue de la grande messe geek du 514: le Comiccon de Montréal qui se tiendra, encore une fois, au Palais des congrès du 5 au 7 juillet.

Trois jours de conférences, de costumade, de rencontres avec des artistes adorés des geeks, de retrouvailles avec la communauté locale et d’achats impulsifs.

Pour souligner le tout, on fait actuellement tirer des paires de billets vous donnant accès au site le vendredi 5 juillet.

Pour participer, c’est hyper simple: vous n’avez qu’à nous envoyer un courriel en cliquant sur ce lien .

Les gagnant(e)s seront avisés - toujours par e-mail - ce vendredi 28 juin.

Pour celles et ceux qui ne voudraient pas tenter leur chance et qui désireraient se procurer leurs propres billets dès maintenant, consultez le site officiel de l’événement pour avoir plus de détails!