Si le premier Super Mario Maker a prouvé une chose, c’est que la communauté l'entourant a une imagination débordante (les niveaux assemblés par les joueurs en témoignent).

Quatre ans après la parution du fameux jeu, Nintendo revient à la charge avec une suite remplie de nouveautés.

Un mode «Histoire»... utile?

La première chose qui frappe en lançant le jeu est la présence d’un mode «Histoire».

D'où la question : Est-ce vraiment nécessaire au sein d'un jeu où l'objectif premier est de créer des niveaux?

On y reviendra sous peu...

L’histoire, en gros...

après avoir bâti un château pour la Princesse Peach, le «Undo dog» actionne un bouton «Reset Rocket» par erreur. Ce qui détruira le beau travail que Mario et les Toads ont fait.

Bien sûr, pour reconstruire, ça prend des sous.

On doit donc ramasser des pièces pour reconstruire le fameux château, parce qu’on a tout dépensé dans la céramique de la salle de bain (ok l'histoire ne dit pas ça, mais on soupçonne les goûts dispendieux de la princesse...).

Comment faire? En faisant des tableaux bien sûr!

Chaque tableau complété rapporte des sous (en plus des pièces ramassées au sein de ceux-ci). La totale sert à payer pour chaque pavillon du château à reconstruire.

Ce mode se finit relativement vite, mais est-il utile au jeu?

À première vue, on dirait que non, mais après avoir fini l’histoire, on se rend compte rapidement que c’est littéralement leur façon de montrer les nouveautés qui ont été ajoutées, et de nous montrer de nouvelles façons de produire des niveaux plus sadiques que les autres!

C'est comme un mode tutoriel... sans les pop-up plates.

En plus, on débloque des vêtements et accessoires pour notre avatar Mii en ligne.

Aucune perte de temps, donc.

Le mode Création : il n’y a plus de limites!

Des innovations dans Super Mario Maker, on en a vu.

On sait que certains joueurs ont investi des centaines d’heures sur la conception de tableaux et d’autres des centaines d’heures à tenter de résoudre ces mêmes casse-têtes.

Avec Super Mario Maker, on apprend rapidement que le travail d’un designer de niveaux de jeux vidéo n’est pas aussi facile qu’on le pense.

Suite aux succès du premier, les joueurs ont rapidement demandé à Nintendo d’ajouter plus de mécaniques.

Ils ont été entendus.

L’une des nouveautés les plus importantes qui s’ajoutent : les conditions pour finir un tableau.

Vous pouvez désormais exiger au joueur de compléter un défi, sans quoi le drapeau de fin de tableau ne sera pas disponible.

Vous voyez déjà les tableaux délirants qui seront conçus?

Les défis consistent soit à ne pas sortir en haut de la surface de l'eau, ne pas sauter, devoir transporter un objet jusqu'à la fin...

Bref, plusieurs possibilités s'offrent à nous!

Vous pourrez également créer des tableaux dans les mondes de...

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 3

Super Mario World

New Super Mario Bros

ainsi qu’une version 2D (de côté) de Super Mario 3D World

D'ailleurs, de nouvelles chansons ont été créées ainsi que de nouvelles atmosphères.

D'autres nouvelles fonctions qui n’étaient présentes dans le premier jeu sont aussi disponibles:

Vous pourrez bâtir des niveaux à la verticale

Contrôler la vitesse du défilement automatique

Créer des parcours qui montent ou descendent

Vous pourrez aussi submerger les niveaux de laves, d’eau et de liquide empoisonné.

Bref, tout est là pour rendre fous vos amis, votre famille et les joueurs en ligne.

Une chose m’a beaucoup manquée toutefois...

On se rappelle sur la Wii U, on avait notre tableau à la télé et sur notre écran, et la construction du tableau se faisait facilement avec le stylet.

Comme la Switch se tient soit dans les mains ou sur le socle de la télé, construire des tableaux demande un peu plus de patience.

Ça amène donc à s'isoler un peu pour concevoir nos tableaux, car avec les Joy-Con, on se sent un peu limité dans notre élan créatif.

À propos des créations en ligne

Je sais que plusieurs ont été attristés par la fermeture du Miiverse, et donc la disparition de ce monde rempli de talents créatifs qui laissaient des oeuvres d’art en commentaires.

Vous serez ravis de savoir que cette option est de retour, et ça nous rend heureux!

Ok, ce n’est peut-être pas important, mais ça reste impressionnant de voir ce que les gens étaient capables de faire avec des moyens limités!

Tout comme dans le premier jeu, vous pourrez retrouver les niveaux de vos amis à l’aide du code de création unique pour chaque tableau téléversé, comme vous pourrez rechercher au travers des milliers des tableaux qui seront créés.

Comme les serveurs ne sont pas encore ouverts au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons pas si les modes de classement et de recherche ont été améliorés.

À voir au lancement!

Le chaos en mode multijoueurs

On est toujours un peu seul dans la création d’un niveau dans Mario Maker, et la nature de Mario est qu’il est solitaire dans son aventure.

L’arrivée d'un mode multijoueurs est un peu perturbant à ce qu’est un jeu de Mario à la base... et ça peut créer des scénarios assez cocasses.

Un tableau qui est créé pour un joueur et que quatre personnes tentent de résoudre? Ça peut rapidement finir en bataille royale!

On vous recommande fortement de l’essayer, ça pourrait créer des moments assez drôles.

Classique en devenir?

Si vous aviez apprécié le premier jeu, vous allez adorer ce nouvel opus.

Avec tous ses nouveaux ajouts, Super Mario Maker 2 vaut amplement la peine d’être joué.

De plus, je crois que c’est le jeu parfait pour introduire les jeunes joueurs au monde magique de Mario. Il pourrait même aider leurs compétences mécaniques et logiques.

L'absence du stylet comme à la Wii U rendra la tâche de création un peu plus ardue, mais avec toutes les nouvelles mécaniques et effets sonores qui ont été ajoutés, c'est rapidement pardonnable.

La seule limite sera vraiment votre imagination!