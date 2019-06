E-Sport: les Sailor Scouts prennent du gallon!

L’équipe des Sailor Scouts à récemment annoncé, lors de l’ouverture du Esports Central Arena, plusieurs nouveautés pour leur organisation.

Nous avons parlé avec Véronique Bouffard, fondatrice de l’équipe, pour en apprendre davantage.

Véronique Bouffard

Bien plus qu’un nouveau domicile!

Le choix des Scouts de faire le dévoilement de leurs prochains projets était plus que judicieux.

En effet, un partenariat d’envergure entre l’équipe et le plus grand centre de divertissement au Canada était à l’honneur.

En premier lieu, l’Esport Arena Central servira de «Gaming House» pour permettre à l’équipe de se pratiquer pour les différentes compétitions à venir.

De plus, l’équipe pourra tenir des séances d’entraînement, et ce, gratuitement pour toute personne s’identifiant comme une femme, et ce dès cet été!

Pour palier au fait que certaines joueuses habitent dans des endroits éloignés de Montréal, les pratiques de l’équipe se font principalement en ligne, mais l’organisation organise également plusieurs activités de team building.

Avis aux joueuses de StarCraft 2 et Overwatch...

Le 28 juin dès 20 h, par exemple, aura lieu une première séance de coaching gratuit. Les joueuses de StarCraft 2 et Overwatch de tous les niveaux sont bienvenues!

Plus de détails sont disponibles sur Facebook.

Fidèles à leur mission pour contrer le sexisme

Depuis la naissance des Sailor Scouts en 2017, l’équipe à toujours eu pour but de mettre la place de la femme de l’avant et de contrer le harcèlement et le sexisme auquel elles doivent faire face trop souvent.

C’est avec cette mission en tête que les Sailors Scouts développent ce partenariat.

Elles travailleront main dans la main avec le personnel pour faire en sorte que l’établissement soit un endroit inclusif et en s’assurant de les former pour intervenir au besoin.

«Nous sommes très heureuses d’annoncer ce partenariat entre Team Sailor Scouts et Esports Central, qui offrira un environnement accueillant aux femmes et qui, nous l’espérons, les encouragera à prendre leur place dans l’e-sport», déclare Véronique.

«BUT WAIT! THERE’S MORE!»



Comme si ce n’était pas assez: après près de trois années à se concentrer sur Overwatch, les Scouts recruteront des joueuses pour un autre jeu: StarCraft 2.

C’est avec l’aide de leur nouvel entraîneur Brian «DireStrait» McWilliams qu’elles développeront cette nouvelle équipe compétitive.

Source: Courtoisie Brian «DireStrait» McWilliams et Catherine «Cytotonik» Ruest.

Ayant quitté la scène compétitive pendant quelques années, le joueur Zerg est de retour en force! Ayant terminé 2e lors du QSL, un événement d’envergure de StarCraft, il se retrouve présentement dans le top 100 des joueurs en Amérique du Nord.

«C’est un gars épatant sur tellement de points!» mentionne Véronique lorsque nous lui avons demandé de nous parler du nouvel entraîneur. «Je suis vraiment heureuse qu’il ait décidé de se joindre à nous, il incarne parfaitement la mission de l’équipe en plus d’apporter une expérience significative de compétition et de coaching à nos joueuses.»

Le coach n’a pas tardé à se mettre au travail!

Comme le hasard fait bien les choses, Catherine «Cytotonik» Ruest, nouvellement recrutée par l’équipe, a pris goût à la compétition en participant à quelques tournois et activités communautaires.

Source: Courtoisie

Pratiquant avec acharnement pendant deux mois, Cytotonik est maintenant membre à part entière de l’équipe et travail d’arrache-pied avec DireStrait pour parfaire son art!

Véronique ne tarde pas d’éloge envers leur nouvelle protégée. «Elle m’impressionne déjà par ses efforts pour rassembler la scène avec ses événements Facebook Rally Point. Je suis impatiente de suivre son développement!»

