De nouvelles images de la plus récente itération de la série Ghost Recon, Breakpoint, mettent en vedette l'ennemi principal du jeu, incarné par Jon Bernthal (The Walking Dead, The Punisher).

Bien qu'on n'ait pas vu davantage de mécaniques de jeu, on en a appris plus sur le fil narratif: nous devrons affronter une équipe de mercenaires menée par Bernthal qui a tourné le dos à son unité. Après cet aperçu, on a vu quelques véhicules et armes qui semblent à la fine pointe de la technologie, sans être trop futuristes.

Ghost Recon Delta Company

De plus, les fans de la franchise auront une nouvelle plateforme sur laquelle partager leur passion: Ghost Recon Delta Company.

Selon les informations dévoilées sur scène, les joueurs pourront discuter, mettre en valeur leurs créations cosplay, contacter directement le studio, participer à des tournois et j'en passe.

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint sera disponible le 4 octobre 2019.