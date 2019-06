Il n’y en avait pas que pour Final Fantasy VII, VIII et Marvel’s Avengers lors de l’intervention de Square Enix à l’E3.

Voici un résumé des autres jeux et particularités annoncés lors de la conférence de près de 75 minutes.

À vos marquez, prêt, prenez des notes!

Life Is Strange 2

Pour les amateurs de jeux plus narratifs, Square Enix a présenté une bande-annonce de Life If Strange 2 ponctuée d’interventions de YouTubeurs réagissant à celle-ci. C’était désagréable à souhait.

Le jeu, lui, est déjà disponible.

Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition

Pour les amateurs de jeux Final Fantasy au look plus « rétro », Square Enix lancera une version revampée de Crystal Chronicles pour une multitude de plateformes (PlayStation 4, iOS, Android et Switch) dès cet hiver.

Octopath Traveler

Square Enix a rappellé aux joueuses et joueurs l’existence de ce chouchou JRPG est maintenant offert sur Steam après avoir été une exclusivité pour Switch.

The Last Remnant Remastered

En parlant de Switch, ce jeu - autrefois disponible que sur PC et Xbox 360 - se retrouve dès ce soir sur la boutique Nintendo.

Tiens donc!

Dragon Quest Builders 2

On a également eu droit à un peu plus de détails sur la suite de Dragon Quest Builders, le mignon croisement entre Dragon Quest et Minecraft.

Notre héros, le constructeur, aura un nouvel allié amésiaque (on vous parie 2$ que c’est un vilain au final), pourra faire du parachute (oui, oui) et, surtout, explorera un monde beaucoup plus grand que le premier jeu.

On pourra également jouer en ligne avec jusqu’à trois amis pour construire des trucs ensemble.

Le jeu sera offert sur PS4 dès le 12 juillet.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age — Definitive Edition

Comme le fait remarquer Venture Beat , le titre de ce JRPG - offert sur la Switch cet automne - est vraiment long!

Circuit Superstars

Le Square Enix Collective, l’incubateur de projets indie du géant, proposera en 2020 ce jeu de courses qui fait un brin «rétro».

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Le nouveau chapître du jeu de rôle multijoueur sera livré le 2 juillet.

Dying Light 2

De nouvelles images du jeu de survie qui, on vous le rappelle, sera disponible sur PC au cours du printemps 2020.

À noter: Square Enix a utilisé une chanson du groupe canadien Metric pour la bande-annonce.

Romancing Saga 3 et SaGa Scarlet Grace: Ambitions

Square a également fouillé dans son grenier pour en sortir deux RPG autres exclusifs au marché nippon.

Ceux-ci se retrouveront sur la plupart des consoles et téléphones.

War Of The Visions: Final Fantasy Brave Exvius

L’univers Brave Exvius de Final Fantasy fait des petits.

Voici War Of The Visions, un autre jeu de rôle mobile offert gratuitement.

Il est actuellement en développement.

puis... Outriders

Lors de la présentation, cette bande-annonce cryptique pour le jeu de tir de science-fiction était suivie d’un court documentaire du studio People Can Fly où ses artisans se prennent beaucoup trop au sérieux en débitant de douces niaiseries (un jeu de tir incroyablement sombre? Comme c’est original!).

À noter, toutefois: on peut créer son propre personnage (son Outrider, bref) et on peut jouer en trio en ligne.

À suivre au cours de l’été 2020.