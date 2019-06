« Edegelords » devant l’éternel, le distributeur Devolver Digital poursuit dans des présentations meta/champ gauche/baveuse.

Devant plus de 180 000 spectateurs sur Twitch, l’entreprise a notamment parodié Robocop et fait référence à Blade Runner et Terminator lors d’une présentation d’une vingtaine de minutes «gore» à souhait.

Malheureusement, malgré tous les artifices déployés, la palette de jeux présentée n’était pas toujours épatante. Ce qui est « surprenant », considérant la réputation acquise par la boîte au fil des années... et des présentations.

Voici la version YouTube de la présentation...

Évidemment, les fans de Devolver ont eu un plaisir fou.

Les autres spectateurs, eux. Un peu moins...

Man. Even #DevolverDigital was disappointing this year. It's official #E32019 sucks. — Collin The Gamer #ReadyForE3 (@TheBatzFiend) 10 juin 2019

I remember when E3 was about delivering premiere intel on the newest games and consoles about to hit the market within the next year. Maybe a big guest appearance here and there. I don't know what the hell that was #E32019 #DevolverDigital — Dustin Boyd (@RetroSpinKidd) 10 juin 2019

But still no info about a switch port for Hotline Miami @devolverdigital #E3 #DevolverDigital — Dino van da haze (@DeinosLeger) 10 juin 2019

#DevolverDigital 's E3 Direct doesn't get a rating out of ten because I'm very confused about the whole thing. — Alexandurp (@Alexandurp1) 10 juin 2019