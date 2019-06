Une toute nouvelle extension Sims 4 intitulée «Iles paradisiaques» a été dévoilée lors de la diffusion EA Play à E3. Plages, soleil, animaux et sports aquatiques seront au menu pour les fans de la franchise.

Iles paradisiaques vous permettra de vivre à Sulani, un endroit tropical rempli d’activités. Ce n’est pas que des vacances cependant; parce que vous vivez à Sulani, il faudra trouver un emploi comme sauveteur ou encore écologiste.

Les joueurs relaxes pourront pêcher leurs repas pour économiser des sous, mais bon. On sait très bien que vous allez utiliser des cheats! Nous aussi!

Bande-annonce Sims 4: Iles paradisiaques (Island Living)



Parmi les divertissements, il sera possible de faire de la plongée, du canoë, de construire des châteaux de sable, de relaxer sur la plage et plus encore.

Il y aura de nouvelles interactions aussi: vous allez pouvoir jouer avec des dauphins ou même croiser une sirène!

C’est une quand même une grosse extension qui offre beaucoup de nouveautés. The Sims 4 a été fortement critiqué dans le passé pour avoir lancé des extensions avec peu de contenu à un prix jugé exagéré; mais cette fois-ci, on a l’impression d’être bien choyés avec les nouveautés «style de vie».

De nouvelles options de vêtements et accessoires tropicaux seront évidemment disponibles, mais EA s’est également associé au projet «It Gets Better» dans un partenariat donnant de la visibilité à la communauté LGBTQ+. Il y aura des ajouts pour célébrer le mois de la Fierté dans le jeu de base, mais aussi dans Sims FreePlay et Sims Mobile.

Courtoisie EA

Voici la description du jeu venant du site officiel Sims 4:



Détendez-vous – Bienvenue à Sulani, où le soleil brille et où les soirées sont totalement décontractées. Naviguez sur l'eau brillante dans votre canoë, nagez dès que vous en avez envie et explorez le paysage sur un bateau. Construisez un château de sable spectaculaire ou prélassez-vous au soleil ; vous pourriez même rencontrer une sirène !

Donnez un coup de main – Défendez l'environnement, nettoyez les plages et observez l'impact des actions de vos Sims sur tout l'archipel. Jetez-vous à l'eau en faisant carrière dans la pêche ou la plongée, ou devenez maître-nageur pour veiller à la sécurité des baigneurs locaux. Pas de carrière ? Aucun problème ! Vos Sims peuvent faire de petits boulots ou pêcher leur prochain repas.

Découvrez la culture locale – Les traditions sont essentielles à Sulani, et vos Sims pourront pleinement les explorer. Plongez vos Sims dans leur nouveau mode de vie en les faisant participer à un barbecue traditionnel, se renseigner sur le folklore local, goûter à des délices tropicaux et discuter avec les ancêtres.

Mettez-vous dans l'ambiance des îles – Habillez vos Sims avec des vêtements tropicaux inspirés du soleil, du sable et des vagues ; ou enfilez une tenue adaptée pour des activités aquatiques comme la nage ou la plongée avec tuba. Décorez une oasis rustique avec des objets pour la maison et relaxez-vous au bar tiki. En dehors des coups de soleil occasionnels, tout n'est que détente lorsqu'on vit sur une île.

Courtoisie EA

Les Sims 4 Iles paradisiaques sortira sur PC et Mac le 21 juin et sur Xbox One et PS4 le 16 juillet au prix de 51,99$.