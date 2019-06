Ce dimanche, c’est au tour à papa de se faire gâter par ses êtres chers. Je vais vous annoncer quelque chose de plate: votre père a assez de cravates et il n’en veut probablement pas d’autres.

Voilà pourquoi je vais vous proposer des cadeaux beaucoup plus le fun qui vont aller chercher le petit côté geek de votre père.

Depuis que ma sœur, ma mère et moi avons acheté ensemble une tablette à mon père, il passe ses soirées là-dessus à m’envoyer des selfies sur Messenger et à jouer à Cookie Jam. Il écoute aussi sa musique en préparant la piscine, et m’envoie des rappels du genre « Appelle ta mère ». Un cadeau qui est amusant et aussi très utile!

Voici donc une liste d’idées de cadeaux qui sont pas mal mieux qu’une cravate ou un portefeuille cheap!

1. Ce masseur de pieds à vibrations

Ton père vient de tomber à la retraite et marche maintenant tous les jours dans les bois? Il va avoir besoin de l’iComfort. Ou pas. Mais, l’homme dans la photo ci-dessus a vraiment l’air à avoir du fun et je pense que ton père aurait du fun aussi.

Disponible ici.



2. De l’huile à barbe

Non, l’huile à barbe n’est pas réservée que pour les gars qui travaillent dans des café du Mile End. Je propose l’huile Dragon Blood, parce que ça fait un peu Elder Scrolls comme nom.(c'est la touche techno de cette suggestion).

Disponible ici.



3. Le jeu d’ordinateur House Flipper

Pourquoi s’occuper de sa vraie maison quand on peut s’occuper d’une maison virtuelle?

House Flipper, c’est comme The Sims mais sans les Sims. J’ai plus de 100 heures dans ce jeu, alors je le suggère fortement à ceux qui ont de mauvais goûts gaming, comme votre père.

Disponible ici.



4. Le Google Nest Hub

Votre père va adorer demander la météo à son Google Nest Hub, et il va faire répéter la réponse pour impressionner ses amis.

Il pourra aussi contrôler ses appareils électriques (à l’aide d’un adaptateur) en utilisant que sa voix. Par exemple, il pourra dire «Ok Google, hut hut!» et la télé s’allumera juste à temps pour le football. Il pourra aussi dire «Ok Google, les enfants sont partis» et les lumères (suggérées au #7) pourront changer de couleur pour un moment romantique avec maman. J'm'excuse.

Disponible ici.

5. La trame sonore de Starmania

Lui, il va s’en souvenir. Fais-nous confiance.

Disponible ici.





6. Un mélangeur fancy mais pas un Vitamix

Votre père est rendu à la mode et il boit maintenant des smoothies avec des fruits et des céleris achetés au marché Jean-Talon. C’est une réalité avec laquelle vous devez désormais vivre.

Disponible ici.







7. Ampoule intelligente

Les ampoules intelligentes DEL multicolores (ou blanches) servent à personnaliser l’éclairage. Tu peux les connecter à Amazon Echo et les accessoires Google Home, aussi.



Ces ampoules-là peuvent suivre un horaire, ce qui peut aider à économiser de l’énergie. Si ton père peut sauver 1$ sur sa facture Hydro, il va être content.

Disponible ici.







8. Tablette Galaxy Tab A

Je vais quand même pas vous expliquer c’est quoi une tablette. Il y a des limites.

Disponible ici.



9. Casque d’écoute de millénial

Je ne vais pas suggérer des Beats, parce que c’est quand même un peu intense pour ton père qui va juste écouter Procol Harum.

J’ai moi-même ces écouteurs de House of Marley et je suis très satisfaite. Ils peuvent être Bluetooth mais personnellement, j’aime utiliser le fil. Le son est bon, ils sont super abordables et ils sont faits de matériaux écologiques recyclés. #CoolDad

Disponible ici.



10. God of War

C’est quand même l’histoire d’un papa, même si ce dernier n’est pas très chaleureux. En plus, c’est un super de bon jeu!

Disponible ici.