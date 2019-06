Projet aussi désiré qu’interminable, la refonte du cultissime Final Fantasy VII s’achève finalement (comme annoncé à l’E3, le jeu paraîtra le 3 mars 2020).

En attendant la date tant attendue, cette nouvelle version du jeu tant apprécié est source d’un scandale cette semaine, Square Enix ayant fait valoir en entrevue que son département d’éthique avait conseillé aux architectes de la version Remastered de doter l’héroïne Tifa Lockhart d’une poitrine moins volumineuse.

«C’était nécessaire», tranche Tetsuya Nomura, réalisateur de Remastered, notant que la nouvelle silhouette du personnage lui donne des airs plus naturels lors de situations de combat, en plus de convenir davantage à son profil de combattante – elle se bat avec ses poings – et d’athlète.

On peut notamment la voir en action dans cette nouvelle bande-annonce...

Évidemment, l’internet est déchiré

Dans les commentaires sous la publication Facebook de Polygon à propos de cette nouvelle, deux «clans» s’affrontent.

D’un côté, plusieurs joueurs voient ce changement d’un bon œil, mentionnant que Tifa a finalement l’air proportionnée. Un autre internaute fait valoir que le monde du gaming est maintenant plus inclusif et que ses héroïnes ne doivent plus être que des fantasmes pour la gent masculine.

De l’autre, une mince frange lie cette décision à de la «censure» ou encore de la politicaillerie pour s’éviter le courroux des social justice warriors, etc.

Et vous? Qu’en pensez-vous?