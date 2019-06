Visiblement, il n’y a pas que l’équipe Pèse sur Start qui avait hâte de voir John Wick: Chapter 3 – Parabellum. Le film a connu un premier week-end spectaculaire mettant fin au règne de trois semaines d’Avengers: Endgame, confirme Variety.

Le troisième chapitre, qui met en vedette Keanu Reeves et Halle Berry, a largement dépassé ses démarrages précédents John Wick (14,4 millions) et John Wick: Chapter 2 (30,4 millions). Avec des recettes estimées à 57 millions en Amérique du Nord, John Wick 3 passe devant Avengers: Endgame qui a obtenu 29,4 millions pour son quatrième week-end en salle.

AFP

C’est le deuxième plus grand lancement pour Keanu Reeves, qui a connu un premier week-end spectaculaire avec The Matrix Reloaded, le deuxième chapitre de la saga The Matrix en 2003.

Le week-end n’est pas encore terminé pour John Wick 3, il faudra surveiller les chiffres de dimanche!