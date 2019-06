Joker est non seulement le seul film d’un héros DC à profiter d’un bon buzz post-trilogie de Christopher Nolan, mais aussi le premier projet inspiré de l’univers de Batman a être réservé à un public âgé de 18 ans et plus.

Ce weekend, Todd Phillips a partagé une photo de l’acteur Joaquin Phoenix se maquillant en Joker. Le réalisateur en a profité pour préciser que le film sera «rated R» (l’équivalent américain au fameux «18 ans et plus» du Québec). «On me pose souvent la question. Je croyais que tout le monde savait. Désolé! »

Comme le fait remarquer Consequence Of Sound , si Phillips arrive à convaincre le studio de ne pas intervenir dans sa vision du film, Joker serait le premier film inspiré de l’univers de Batman à être réservé à un public de 18 ans et plus, outre le long métrage animé Batman:The Killing Joke, paru en 2016.

Qu'en pensez-vous?

Est-ce que cette décision nuira ou, au contraire, aidera à la performance de cette production au box-office? Est-ce qu’un Joker « rated R » influencera également les autres projets du genre à venir comme le film Batman mettant en vedette Robert Pattinson ?

On veut vous lire è ce sujet dans les commentaires!

En attendant, revoici la magnifique bande-annonce...