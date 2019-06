Les nouveaux sneakers Gundam sont vraiment beaux

Une collection officielle de sneakers Gundam vient d’être dévoilée par la marque chinoise 361° à un prix surprenant pour des baskets: environs 95$.

Est-ce trop beau pour être vrai? Un peu, car celles-ci semblent seulement être vendues sur le webstore chinois. Cependant, les Hypebeasts de ce monde n’auront certainement pas de misère à mettre la main sur une paire.



La collection est séparée en deux catégories: Gundam RX-78-2 et ZAKU II MS-065, offrant un total de six paires, selon ComicBook. Les plus grands fans pourront profiter d’une édition collectionneur qui est, évidemment, pas mal plus dispendieuse.

via detail.tmall.co



La réaction sur Hypebeast été plutôt tiède, cependant. Un utilisateur juge que l’idée est bien, mais que le résultat ressemble trop aux chaussures Puma. Sur Instagram, les utilisateurs sont déçus de ne pas pouvoir commander ailleurs qu’en Chine.



Au moins, il ne faut pas assembler les chaussures comme un kit Gunpla!