L’équipe de votre référence en actualité geek et gaming est ravie de vous annoncer qu’elle vient de mettre les mains sur son équivalent d’un morceau de Triforce: son propre site web.

En effet, dès aujourd'hui, l’essentiel de nos archives ainsi que notre nouveau contenu se retrouveront ici même sur le pesesurstart.com!

Non seulement notre site est super beau (autant sur ordinateur que sur tablette et téléphone intelligent), mais il a aussi été conçu avec nos diffusions Twitch et Facebook en tête.

De plus en plus en direct!

En effet, dès que nous jouerons en ligne, une tuile apparaîtra sur le pesesurstart.com pour vous permettre de visionner!

Pour vous joindre à nous et commenter ces diffusions, vous n’aurez qu’à cliquer sur la tuile pour vous rendre sur notre chaîne Twitch ou encore sur notre page Facebook .

C’est tout simplement magique!

Nous sommes ici, mais aussi ailleurs!

Oh, pis on en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez suivre notre chaîne Twitch et notre page Facebook, si ce n’est pas déjà fait, pour ne rien manquer!

Évidemment, nous sommes toujours sur Instagram et Discord, hein!

PS: Ne vous gênez pas pour ajouter le site à vos favoris!