La série sci-fi Stranger Things revient sur Netflix pour sa troisième saison le 4 juillet et on a franchement hâte de replonger dans le monde à l’envers.



Pour la saison 3, on retrouve la gang de Hawkins à l’été 1985 en pleine adolescence. Selon les frères Duffer, créateurs de la série, cette nouvelle saison explorera le thème du changement. On espère quand même que la saison sera pleine de monstres et de terreur et qu’elle laissera le drama à Riverdale...

On s’est tapé les 17 épisodes des deux premières saisons de Stranger Things afin de vous offrir un petit guide pour vous préparer aux événements à venir.



Bande-annonce de la saison 3 de Stranger Things

Voici donc notre guide sur ce qu’il faut savoir avant de regarder la saison 3 de Stranger Things!

*Attention, il y a des spoilers majeurs des deux premières saisons.





1. La menace n’a pas totalement été gérée dans la saison 2

Vous vous rappelez du «shadow monster» dessinée un peu partout par Will (Noah Schnapp)? Le monstre, que Dustin appelle le «mind flayer», a seulement été enfermé dans le monde à l’envers quand Eleven (Millie Bobby Brown) a scellé le portail. Dans la dernière scène de la saison 2, on voit que le monstre se promène autour de l’école de nos héros dans la version à l’envers. Le portail est peut-être fermé, mais la bête est toujours bien présente.



2. Barb

Une explication a enfin été offerte pour la disparition de Barb (Shannon Purser), pointant du doigt Hawkins Lab. Bien que la vérité n’ait pas vraiment été révélée, ses parents ont pu avoir des funérailles pour leur fille et commencer leur deuil.



3. Bob est mort

Bob Newby (Sean Astin), l’amoureux de Joyce Byers (Winona Ryder) s’est fait tuer par un Demogorgon alors qu’il venait de sauver plusieurs vies. Un vrai héros, le bon Bob.





4. Eleven n’est plus Eleven

La saison deux a beaucoup exploré les origines d’Eleven, alors que celle-ci a tenté de prendre contact avec sa mère. C’est ainsi qu’on a su que son nom était, en fait, Jane.



5. Eleven n’est pas la seule «expérience» du laboratoire Hawkins

On apprend durant la deuxième saison que Jane ou « Eleven » n’est pas la seule enfant sortie du laboratoire Hawkins. Elle va rencontrer Kali (numéro huit), sa «soeur» d’expériences scientifiques, mais leurs échanges seront brefs. Qui sont les neuf autres?



6. Dr Brenner est peut-être encore vivant

L’homme qu’Eleven appelle «papa» n’est pas dans la saison 2, mais on apprend qu’il est peut-être toujours vivant. C’est une grande surprise pour Eleven, qui croyait pourtant l’avoir tué dans la saison 1.





7. Hopper a adopté Eleven

Hopper (David Harbour) a passé une bonne partie de la deuxième saison à cacher Eleven dans les bois et à s'occuper d'elle afin d'assurer sa sécurité. Ça n'a pas toujours été facile, avec Eleven qui a commencé l'adolescence et qui souhaite retrouver Mike.

Un peu plus tard, grâce à son entente avec le Dr Owens, Hopper devient le père adoptif d’Eleven, maintenant Jane Hopper.



8. Jonathan et Nancy

Jonathan Byers (Charlie Heaton) et Nancy Wheeler (Natalia Dyer) ont tenté de dévoiler la vérité sur la disparition de Barb durant la saison 2, et ont été confrontés à la puissance du laboratoire. Ah et, ils sont tombés amoureux.



9. Joyce Byers ou Sarah Connnor?

Joyce est plus forte que jamais dans la saison 2 et est devenue une alliée importante pour sauver le monde. C’est elle qui a guéri Will du terrible virus shadow monster, après tout. Elle n’a rien de la Joyce désemparée de la saison 1. Elle se transforme en vraie Sarah Connor, maman badasse.





10. La gang

Will , Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) et Lucas (Caleb McLaughlin) vivent la préadolescence un peu comme tous les autres. Il y a eu des béguins, des danses, des conflits. Mais aussi, des monstres.

Dustin se lie d'amitié avec une limace qu’il nomme d'Artagnan et qui se transforme plus tard en énorme Demogorgon. On voit le côté un peu naïf, mais très optimiste de Dustin, qui sera plutôt très utile en fin de compte.

Lucas s’est beaucoup rapproché de la nouvelle venue, Max (Sadie Sink), et lui a confié les secrets de la gang. On rencontre aussi sa soeur Erica, une fille qui n’a pas la langue dans sa poche et qui serait parfaite comme alliée contre les forces du mal!

Mike a passé une bonne partie de la deuxième saison à chercher Eleven, ne perdant jamais espoir. Tous les jours, il a tenté de communiquer avec elle, jusqu'à ce qu'elle arrive et lui sauve la vie!





11. Steve est un bon gars, finalement

Steve Harrington (Joe Keery) est probablement l’un des personnages les plus intéressants de la série Stranger Things. Au début, on le décrit comme le gars cool de l’école, mais il sauvera les personnages principaux à plusieurs reprises. Parce qu’il connaît la vérité sur Le monde à l’envers, il est toujours prêt, avec son bat de baseball à clous, à aider.





12. Max et Billy

Max (Sadie Sink) et Billy (Dacre Montgomery) sont arrivés à Hawkins en déplaçant beaucoup d’air. Max s’est rapidement liée d’amitié avec Dustin et Lucas , mais Mike a pris beaucoup de temps à accepter sa présence dans la gang alors qu’Eleven manquait toujours à l’appel.

Quant à Billy, le demi-frère de Max, on sait qu’il est un dur à cuir qui a des comportements problématiques, mais on a également appris que son père était extrêmement violent. Sera-t-il un allié ou un ennemi dans la saison 3?