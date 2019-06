Suggestions cadeaux pour papas technos

La fête des Pères approche et, pour souligner l’occasion, une foule de produits pourraient leur faire plaisir à la place des traditionnelles cravates ou eau de Cologne.

Quelques produits présentés ici ont déjà fait l’objet d’un article, dont voici mes préférés.

Ensemble de routeurs maillés

Un routeur domestique est indispensable pour profiter d’Internet entre les ordinateurs et les nombreux appareils mobiles.

Cela dit, un seul routeur ne suffit pas toujours à couvrir les grandes maisons en sans-fil, d’autant plus qu’avec la belle saison, on aimerait parfois une couverture réseau qui s’étendrait jusqu’à la cour arrière.

Les routeurs, c’est comme les tours cellulaires, il vaut mieux en avoir plusieurs qui fonctionnent à faible puissance plutôt qu’un seul au maximum de ses capacités.

Avec deux, trois, voire quatre routeurs maillés, il devient facile de transporter le signal WiFi là où vous le souhaitez.

Chez Linksys , il y a le système Velop que j’utilise depuis quelques années à la maison familiale (ensemble tribande AC6600, 3 pour 550 $, ou double bande AC1300, 3 pour 270 $, chez Amazon.ca).

Deux autres fabricants se sont lancés dans ce marché. TP-Link avec ses systèmes maillés Deco M9 Plus AC2200 (pour 2) à l’essai chez moi, Deco M5 AC1300 (pour 3), ainsi que les nouveaux Deco M4 (ens. de 2 ou 3 routeurs). Et Google Wifi.

Linksys, Google ou TP-Link, tous passent par une application mobile qui facilite l’installation et leur gestion.

Décodeur ou téléviseur Roku

Vous comme moi, pratiquement toutes nos soirées se terminent devant leur téléviseur.

Et pour profiter des Netflix et autres formules de télé par Internet comme Amazon Prime Video et bientôt Disney, un téléviseur connecté au grand réseau est sans pareil.

Depuis sa sortie, j’utilise un Roku Ultra pour me divertir, lequel offre une définition 4K et une entrée réseau.

Si vous avez déjà un téléviseur, vous pouvez donc l’équiper d’un Roku Express (45 $) ou d’un Streaming Stick+ (90 $) que l’on branche dans le port HDMI.

Une fois configuré, le décodeur se contrôle aussi bien avec la télécommande incluse qu’avec l’application Roku sur votre téléphone intelligent.

Un téléviseur connecté

L’an dernier, un téléviseur sur quatre vendu en Amérique tournait avec le système Roku OS .

Depuis ce printemps, c’est un sur trois!

Les fabricants de téléviseurs TCL, Sharp, RCA, Hisense et Sanyo qui ont tous fait le pari Roku proposent des écrans dotés des plus importantes caractéristiques, à savoir l’ultra haute définition ou 4K, l’imagerie HDR et Dolby Vision jusque dans les gammes 55 à 65 po en diagonale.

Attention aux petits détails comme les supports placés aux extrémités du téléviseur qui ne pourront tenir sur un petit meuble télé et la légendaire mauvaise sonorité des écrans plats.

Prévoyez donc des sous pour une barre de son, un nouveau meuble télé plus large si nécessaire ou un support mural.

Un boîtier USB-C 10 Gb/s pour disques SSD

En 2015, j’avais déniché pour un membre de la famille ce très pratique et rapide lecteur double disque avec ports USB 3.0 et Firewire 800 et, tout récemment pour mes besoins, le même en version USB-C à 10 gigabits par seconde.

Avec le tournevis inclus, loger deux rapides disques SSD dans ce boîtier Minipro Raid V3 ne prend que quelques minutes.

Dans mon cas, c’est un disque SSD de 500 Go pour ma bibliothèque photos et mon catalogue iTunes et un second SSD pour la sauvegarde.

Même s’il est livré avec un adaptateur c.a., laissez-le dans la boîte, l’alimentation électrique du port USB-C de votre ordinateur et du câble USB-C également inclus suffisent amplement au fonctionnement et au transfert des données.

Avec deux disques identiques, les papas férus d’informatique pourront les formater en Raid 0, Raid 1, en un gros volume (span/big) ou séparément comme dans mon cas.

Sur Amazon.ca, le boîtier double Minipro Raid V3 coûte 145 $ ou 47 $ pour la version à un seul disque.

Ne reste qu’à lui greffer un ou deux disques 2.5 po, de préférence SSD pour profiter de la rapidité de l’USB-C.

Un moniteur ultra large pour ordinateur

En matière de moniteur, les écrans ultra larges de LG Display sont incomparables. Jen ai personnellement deux de 29 po, dont un à écran courbé.

Avec leur ratio 21:9, ces écrans sont selon moi parfaits dans les trois domaines les plus courants : le travail au bureau ou chez soi, le cinéma et les jeux vidéo.

Pour en découvrir toute la gamme, allez sur le site de LG ou sur Newegg.ca (tapez LG Display Ultrawide).

Accessoires pratiques

Chargeurs rapides pour appareils mobiles

Les chargeurs livrés avec les téléphones, notamment les iPhone, ne sont pas très performants.

En effet, pourquoi charger à 5 W quand le téléphone peut en prendre trois fois plus!

Ayant oublié le bloc 61 W de mon MacBook Pro, mon chargeur iClever de 24 W m’a outre dépanné pour le recharger la nuit tout en ralentissant sa décharge en utilisation.

En voici trois autres encore meilleurs :

Anker PowerPort PD 2

Ce bloc de recharge avec deux ports, USB-A de 12 W et USB-C de 18 W, est très rapide, peu importe le câble utilisé. Sur Amazon.ca, 30 $.

Scosche HPDC8C8 Powervolt 36 W

Celui-ci dispose de deux ports USB-C de 18 W chacun. Particularité de ce modèle Scosche, il est un des rares à supporter la certification USB-IF.

Anker PowerPort II

Autre produit Anker et moins cher, le PowerPort II de 24 W dispose de deux ports USB 3.0 (type A) classiques. Sur Amazon.ca, 19 $.

Et pour terminer, bonne fête des Pères !