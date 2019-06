Ubisoft Canada frappe à nouveau cette année avec des memes de la Saint-Jean!

La compagnie gaming a partagé hier sur Facebook des révisions québécoises de quatre de ses jeux, afin de souligner la Fête nationale.

Ubisoft présente «Check les pitous: du monde à messe », «Gros Gars: Pète la coche», «Assassin’s Creed: Méchant Voyage aux glissades d’eau» et «Opération Broue din lunettes». Good meme.

Facebook Ubisoft Canada

Facebook Ubisoft Canada

Voyez les autres memes ici.

L’année dernière, Ubisoft avait proposé des memes québécois pour d’autres jeux, tels que The Division («On split ça en deux») et For Honor («Pour la gloère»).

Facebook Ubisoft Canada

Facebook Ubisoft Canada

On suggère «Aweille, danse» pour Just Dance l’année prochaine!